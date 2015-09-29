Belçika mültecilere Facebook'tan 'gelmeyin' diyecek

Belçika mülteci akınını önlemek için sosyal paylaşım sitesi Facebook'a başvuracak. Sığınmacılara yönelik olumsuz politikaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uyarılan Belçika hükümetine göre, ülkeye gelen sığınmacıların büyük bölümü Iraklı bekar erkekler. Brüksel yönetimi bu nedenle Facebook üzerinden Iraklı bekarlara ulaşarak, "Boşuna Belçika'ya gelmeye çalışmayın" mesajı verecek.

Facebook'a reklam verme fikrinin sahibi Sığınma ve Göçten Sorumlu Bakan Theo Francken ülkeye gelen sığınmacıların Suriyeli değil, ağırlıklı olarak Iraklılardan oluştuğunu söyledi. Francken'in açıkladığı verilere göre geçen ay Belçika'ya gelen 5 bin 600 kişinin yüzde 47'si, Iraklı bekar erkekler. Bakanlığın reklam spotlarında, "Belçika'ya gelenler sığınmacı statüsüne alınmayacak. Bu nedenle gelmenizin bir mantığı yok" vurgusu yapılacak. Spotlar gelecek haftadan itibaren Iraklı bekarların Facebook hesaplarında görülecek.

AB'den Belçika'ya: Daha fazla sığınmacı kaydet

AB Komisyonu, 2013'te çıkarılan Sığınmacı Yasası'nı doğru uygulamadığı belirlenen Belçika'yı bu hafta uyararak Belçika'nın günde 250'den fazla mülteci kaydı yapmaması ve sığınmacıları "derme çatma kamplarda" barındırmasını eleştirilmişti.

Sığınmacı örgütleri de Belçika'nın uygulamalarına tepkili. Bakan Theo Francken ise kaynaklarının yetersiz olduğunu savunuyor. Belçikalı bakan, "Günde 250 kayıt, yılda 60 bin kişi eder. Bu da yeterince fazla bir sayı ülkemiz için" diyor.

Belçika geçen hafta sığınma başvurusu reddedilen 1000 kişinin kısa sürede sınır dışı edileceğini açıkladı. Hükümet ayrıca sığınmacı akınını önlemek için sınırdaki yerleşimlerde güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Sıkı önlemler nedeniyle geçen hafta ülkeye gelen sığınmacı sayısının yüzde 38 oranında azaldığı açıklanmıştı.