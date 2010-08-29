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Spor

BELÇİKA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'UN SPA

29 Ağustos 2010 21:58

-BELÇİKA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'UN SPA-FRANCORCHAMPS (A.A) - 29.08.2010 - Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden toplam 308.052 kilometre süren yarışta Hamilton, 1 saat 29 dakika 04.268 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamlarken, Red Bull-Renault'nun Avustralyalı pilotu Mark Webber ikinci, Renault'nun Polonyalı pilotu Robert Kubica ise üçüncü oldu. Kariyerinin 14. zaferini elde eden Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.  Belçika Grand Prix'sinde alınan sonuçlar ile pilotlar ve takımlar klasmanlarında son durum şöyle: 1. Lewis Hamilton (İngiltere)      McLaren                1 saat 29 dakika 04.268 saniye 2. Mark Webber (Avustralya)        Red Bull-Renault       +00:01.571 3. Robert Kubica (Polonya)         Renault                00:03.493 4. Felipe Massa (Brezilya)         Ferrari                00:08.264 5. Adrian Sutil (Almanya)          Force India-Mercedes   00:09.094 6. Nico Rosberg (Almanya)          Mercedes               00:12.359 7. Michael Schumacher (Almanya)    Mercedes               00:15.548 8. Kamui Kobayashi (Japonya)       BMW Sauber-Ferrari     00:16.678 9. Vitaly Petrov (Rusya)           Renault                00:23.851 10. Jaime Alguersuari (İspanya)    Toro Rosso-Ferrari     00:29.457 11. Vitantonio Liuzzi (İtalya)     Force India-Mercedes   00:34.831 12. Pedro de la Rosa (İspanya)     BMW Sauber-Ferrari     00:36.019 13. Sebastien Buemi (İsviçre)      Toro Rosso-Ferrari     00:39.895 14. Nico Huelkenberg (Almanya)     Williams - Cosworth    1 tur 15. Sebastian Vettel (Almanya)     Red Bull - Renault     1 tur 16. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus - Cosworth       1 tur 17. Lucas Di Grassi (Brezilya)     Virgin - Cosworth      1 tur 18. Timo Glock (Almanya)           Virgin - Cosworth      1 tur 19. Jarno Trulli (İtalya)          Lotus - Cosworth       1 tur 20. Sakon Yamamoto (Japonya)       HRT - Cosworth         2 tur -PİLOTLAR KLASMANI- 1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren         182 puan 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull          179 3. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull        151 4. Jenson Button (İngiltere) McLaren          147 5. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari          141 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari            109 7. Robert Kubica (Polonya) Renault            104 8. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP         102 9. Adrian Sutil (Almanya) Force India          45 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP   44 -TAKIMLAR KLASMANI- 1. Red Bull - Renault      330 puan 2. McLaren - Mercedes      329 3. Ferrari                 250 4. Mercedes                146 5. Renault                 123 6. Force India - Mercedes   57 7. Williams - Cosworth      40 8. BMW Sauber - Ferrari     27 9. Toro Rosso - Ferrari     11 10. Lotus - Cosworth         -

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