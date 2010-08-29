-BELÇİKA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'UN SPA-FRANCORCHAMPS (A.A) - 29.08.2010 - Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden toplam 308.052 kilometre süren yarışta Hamilton, 1 saat 29 dakika 04.268 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamlarken, Red Bull-Renault'nun Avustralyalı pilotu Mark Webber ikinci, Renault'nun Polonyalı pilotu Robert Kubica ise üçüncü oldu. Kariyerinin 14. zaferini elde eden Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Belçika Grand Prix'sinde alınan sonuçlar ile pilotlar ve takımlar klasmanlarında son durum şöyle: 1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1 saat 29 dakika 04.268 saniye 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault +00:01.571 3. Robert Kubica (Polonya) Renault 00:03.493 4. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 00:08.264 5. Adrian Sutil (Almanya) Force India-Mercedes 00:09.094 6. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 00:12.359 7. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 00:15.548 8. Kamui Kobayashi (Japonya) BMW Sauber-Ferrari 00:16.678 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 00:23.851 10. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso-Ferrari 00:29.457 11. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India-Mercedes 00:34.831 12. Pedro de la Rosa (İspanya) BMW Sauber-Ferrari 00:36.019 13. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso-Ferrari 00:39.895 14. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams - Cosworth 1 tur 15. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull - Renault 1 tur 16. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus - Cosworth 1 tur 17. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin - Cosworth 1 tur 18. Timo Glock (Almanya) Virgin - Cosworth 1 tur 19. Jarno Trulli (İtalya) Lotus - Cosworth 1 tur 20. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT - Cosworth 2 tur -PİLOTLAR KLASMANI- 1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 182 puan 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 179 3. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 151 4. Jenson Button (İngiltere) McLaren 147 5. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 141 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 109 7. Robert Kubica (Polonya) Renault 104 8. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP 102 9. Adrian Sutil (Almanya) Force India 45 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 44 -TAKIMLAR KLASMANI- 1. Red Bull - Renault 330 puan 2. McLaren - Mercedes 329 3. Ferrari 250 4. Mercedes 146 5. Renault 123 6. Force India - Mercedes 57 7. Williams - Cosworth 40 8. BMW Sauber - Ferrari 27 9. Toro Rosso - Ferrari 11 10. Lotus - Cosworth -