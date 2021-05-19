Belçika'da Koronavirüs kısıtlamalarını destekleyen viroloğu tehdit eden bir asker silahlarla kaçtı; arama çalışmaları sürüyor

Belçika'da Koronavirüs kısıtlamalarını desteklediği için tanınmış bir viroloğu tehdit eden aşırı sağcı gruplarla bağlantılı, ağır silahlı bir asker, mektup bırakarak ortadan kayboldu. Kaçak asker için arama çalışmaları başlatıldı.

The Guardian'de yer alan habere göre, Jurgen C isimli 46 yaşındaki asker kışladan bir roketatar, silah, kurşun geçirmez yelek ve hafif makineli tüfek çaldıktan sonra ortadan kayboldu.

Jurgen C'nin kız arkadaşı evlerinde "Virologlar ve siyasetçiler tarafından yönetilen dünyada yaşamak istemiyorum" ifadelerinin yer aldığı bir intihar mektubu gördükten orduyu haberdar etti. Jurgen C'nin aşırı sağcı gruplarla bağlantısı olduğu ve terörle mücadele ekiplerinin radarında olduğu tespit edildi.

Savcı Eric Van Duyse "Kendisine ya da başka insanlara karşı bir şiddet eylemine geçmek istediğinden korkuluyor. Hedefinin ne olduğu henüz tespit edilemedi" dedi.

Kaçak askerin, Belçika medyasında sık sık yer alan ve Koronavirüs kısıtlamalarının gerekliliğini savunan virolog Marc Van Ranst'ı daha önce tehdit ettiği öğrenildi. Jurgen C yılın başında Twitter'ından "Van Ranst'ın adresi ne?" yazdı.

Tehditin tespit edilmesinin ardından Van Ranst ve ailesi bir güvenli eve yerleştirildi.

Kaçak askerin, aşırı sağcı gruplarla bağlantılarına rağmen görevini neden sürdürdüğü soru işaretlerine neden oldu.