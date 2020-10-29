Belçika'da hastanelerde doluluk alarmı: Sağlık sistemi çökebilir

Belçika'da hızla artan Koronavirüs vakalarının ardından hastanelerde yoğun bakım yataklarının yarısının dolduğu ve bu şekildeki bir ilerlemeyle ülkede sağlık sisteminin ciddi zarar görebileceği belirtildi. Uzmanlar Belçika'nın başka ülkelerden yardım istemek, otelleri hastaneye dönüştürmek, tedbirler almak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, Covid - 19 bulaşma oranında Avrupa'da en üst sıradaki Belçika'da yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağının yarısı Covid - 19 hastalarıyla doldu.

Sputnik'te yer alan habere göre hastanelerdeki ağır hasta sayısında artış üzerine uzmanlar federal ve bölgesel hükümetleri daha sıkı önlemler almaları için uyardı.

Belçika hükümetinin salgın konusundaki danışmanı virolog Marc Van Ranst, yarın salgındaki durumu ele alacak İstişare Komitesi toplantısı öncesinde "acilen frene basmak ve ülkede tam bir kapanmaya gitmek" gerektiğini söyledi.

Van Ranst, sağlık sistemindeki durumun kritik olduğunu, acilen önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Diğer uzmanlar da Belçika'da 22.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ve restoran, bar ve kafelerin kapalı tutulması gibi tedbirlerin yetmeyeceğini belirtti.

Başka ülkelerden yardım istemek zorunda kalınabilir

Salgında sıkça görüşlerine başvurulan Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji Profesörü Pierre Van Damme, Belçika'nın uluslararası yardım istemek zorunda kalabileceğini söyledi.

Van Damme, sağlık sisteminin çökme tehlikesi bulunduğunu belirterek, başta Almanya gibi komşu ülkeler olmak üzere başka ülkelerden yardım istenmesi, otellerin hastaneye dönüştürülmesi, ordunun göreve çağrılması gibi durumlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Belçika'daki hastanelerde 2 bin yoğun bakım yatağı ve yoğun bakımda 993 hasta bulunuyor.

Gelecek hafta tamamı dolabilir

Ulusal Halk Salığı Enstitüsü de hasta sayılarındaki artışın böyle devam etmesi durumunda yoğun bakım yataklarının gelecek hafta dolacağını öngörüyor. Böyle bir durumu önlemek için durumu daha hafif olan hastaların otellerde tedavi altına alınması ve ordunun sağlık çalışanlarına yardım etmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.