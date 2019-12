Belçika Çin şirketinin tazminat talebini reddetti

Belçika hükümeti, küresel finansal krizde parçalanarak satılan Fortis'in en büyük hissedarı ve Çin'in ikinci büyük sigorta şirketi Ping An'ın 1,8 milyar Euroluk tazminatının ödenmesi talebini reddetti.



De Standaard gazetesine konuşan Belçika Başbakanı Yves Leterme, tazminat alabilmek için Çin hükümetini devreye sokan Ping An'ın "hayal kırıklığını anladığını fakat her yatırımın risk taşıdığını" söyledi.



Leterme, "Ping An Fortis yönetiminin yanlış değerlendirme olduğu ortaya çıkan büyüme senaryosuna bütünüyle inanıyordu. Çinliler hissedarların büyük zarar ettiğini söylüyor fakat bu değer kaybı (Fortis'e) hükümet müdahalesinden önce gerçekleşmişti" dedi.



2007 Kasım'da Fortis'in yüzde 4,18 hissesini 1,81 milyar Euroya satın alarak en büyük hissedarı olan Ping An, son 1 yılda piyasa değeri sürekli gerileyen bankaya destek için yeni alımlarla hisse oranını yüzde 5'e kadar yükseltmişti.



Parçalanarak satılmasından önce varlık yönetimi biriminin yüzde 50'sini 2,15 milyar Euroya devralarak Fortis'i kurtarmak isteyen Ping An'ın bu girişimi sonuç vermemişti.