Belçika, bir mahkumun bedeli 60 bin Euro!

Doluluk oranı yüzde 130'lara ulaşan hapishanelerinde yer kalmayınca Hollanda'dan 500 hücre kiralayan Belçika, mahkum başına yılda 60 bin Euro ödeyecek.



Hollanda'nın Tilburg hapishanesindeki 500 hücrenin yıllık 30 milyon Euro'ya Belçika'ya kiralanmasını öngören anlaşma, hafta sonunda Belçika Adalet Bakanı Stefaan De Clerck ile Hollanda'nın göç ve adli kurumlardan sorumlu Devlet Bakanı Nebahat Albayrak arasında imzalandı.



Belçika'da 2012 yılında açılması planlanan 7 yeni hapishane hizmete girene dek geçerli olacak anlaşmaya göre, güvenliği Hollandalılarca sağlanacak Tilburg hapishanesinde mahkumlar Belçika yasalarına tabi olacak.



Anlaşmaya göre Belçika, Hollanda'ya mahkum başına ayda 5 binden yıllık 60 bin Euro ödeyecek. Belçika'da memurların maliyeti ise aylık ortalama 3 bin Euro civarında bulunuyor.



Belçika hapishanelerinde 8 bin 400 toplam yatak kapasitesine karşın, 10 binden fazla mahkum bulunuyor.



Hapishanelerdeki yer sıkıntısı nedeniyle 3 yıldan az hapis cezasına çarptırılanları hapsetmeyen Belçika adaleti, ev hapsi uygulamasını yaygınlaştırıyor.



Hapishanelerdeki mahkumlar sık sık firar ederken ülkede yeterli elektronik bilezik bulunamaması yüzünden 1680 ev hapsi mahkumu serbestçe dolaşıyor.