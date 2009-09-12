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Dünya

Belçika başörtüsünü yasakladı

Belçika'da başörtüyü 'öğrencilere özgür ve kaliteli bir eğitim olanağı sağlamak iradesi' nedeniyle yasakladı.

12 Eylül 2009 03:00

Belçika'da başörtüyü 'öğrencilere özgür ve kaliteli bir eğitim olanağı sağlamak iradesi' nedeniyle yasakladı.

Belçika'da başörtüsü tartışmaları artarak devam ederken, ülkenin Flaman kesiminde resmi okullarda başörtüsü yasağı uygulama kararı alındı.

Federal yapılı Belçika'da Flaman Toplumu Eğitim Konseyi, bugün yaptığı toplantının ardından, ülkenin Flaman kesimindeki tüm resmi eğitim kurumlarında başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yeni başlayan ders yılı sürecinde, başörtüsüne izin veren bazı okullarda istisna kuralları uygulanacağı, bu kapsamda isteyen öğrencilerin felsefi derslerde dini simgeler taşıyabilecekleri belirtildi.

Flaman Eğitim Konseyi, başörtüsünü yasaklama kararının gerekçelerini açıklarken, "öğrencilere özgür ve kaliteli bir eğitim olanağı sağlamak iradesinden" söz etti.

Anvers kentinde de yasak


Öte yandan, Anvers kenti Eğitim Konseyi de, bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentteki 300 okulda başörtüsü yasağının 1 Eylül 2010 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Kentin katolik ve bağımsız eğitim kurumlarının temsilcilerinden oluşan konseyde oy birliği ile karar alındığı bildirilirken, öğrencilerin ve velilerin bilgilendirileceği ifade edildi.

Danıştay'ın kararı bekleniyor


Belçika'da okulların açılması ile tekrar gündeme gelen başörtüsü tartışması, siyasi ve adli alanlarda gerginliğe yol açıyor.

Bazı adli kurumlar, başörtüsü kullandıkları gerekçesiyle okullara alınmayan öğrenciler lehinde kararlar verirken, Danıştay'ın da bu konuda somut görüş açıklaması bekleniyor.

Siyasi alanda, başta sosyalistler olmak üzere bazı gruplar, başörtüsünün "dini değil, siyasi bir sembol olarak kullanıldığı" görüşünden hareketle yasaklamadan yana tavır koyuyor.

Belçika'da başörtüsü tartışmalarının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

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