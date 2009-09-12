Belçika başörtüsünü yasakladı

Belçika'da başörtüyü 'öğrencilere özgür ve kaliteli bir eğitim olanağı sağlamak iradesi' nedeniyle yasakladı.
Belçika'da başörtüsü tartışmaları artarak
devam ederken, ülkenin Flaman kesiminde resmi okullarda başörtüsü
yasağı uygulama kararı alındı.
Federal
yapılı Belçika'da Flaman Toplumu Eğitim Konseyi, bugün yaptığı
toplantının ardından, ülkenin Flaman kesimindeki tüm resmi eğitim
kurumlarında başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıkladı.
Yapılan
açıklamada, yeni başlayan ders yılı sürecinde, başörtüsüne izin veren
bazı okullarda istisna kuralları uygulanacağı, bu kapsamda isteyen
öğrencilerin felsefi derslerde dini simgeler taşıyabilecekleri
belirtildi.
Flaman Eğitim Konseyi, başörtüsünü yasaklama
kararının gerekçelerini açıklarken, "öğrencilere özgür ve kaliteli bir
eğitim olanağı sağlamak iradesinden" söz etti.
Anvers kentinde de yasak
Öte
yandan, Anvers kenti Eğitim Konseyi de, bugünkü toplantısının ardından
yaptığı açıklamada, kentteki 300 okulda başörtüsü yasağının 1 Eylül
2010 tarihinde başlayacağını duyurdu.
Kentin
katolik ve bağımsız eğitim kurumlarının temsilcilerinden oluşan
konseyde oy birliği ile karar alındığı bildirilirken, öğrencilerin ve
velilerin bilgilendirileceği ifade edildi.
Danıştay'ın kararı bekleniyor
Belçika'da okulların açılması ile tekrar gündeme gelen başörtüsü tartışması, siyasi ve adli alanlarda gerginliğe yol açıyor.
Bazı
adli kurumlar, başörtüsü kullandıkları gerekçesiyle okullara alınmayan
öğrenciler lehinde kararlar verirken, Danıştay'ın da bu konuda somut
görüş açıklaması bekleniyor.
Siyasi
alanda, başta sosyalistler olmak üzere bazı gruplar, başörtüsünün "dini
değil, siyasi bir sembol olarak kullanıldığı" görüşünden hareketle
yasaklamadan yana tavır koyuyor.
Belçika'da başörtüsü tartışmalarının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.