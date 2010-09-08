-BELÇİKA BASINI MİLLİ TAKIMI TOPA TUTTU BRÜKSEL (A.A) - 08.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2012) Elemeleri (A) Grubunda ilk maçında kendi sahasında Almanya'ya tek golle yenilmesinin ardından, dün de deplasmanda Türkiye'ye karşı 3-2 kaybeden Belçika milli takımı ülke basınının hedef tahtası oldu. Belçika'nın Fransızca yayımlanan gazetelerinden Le Soir, "Şeytanlarla sürekli aynı şarkı" başlığını kullandığı haberinde 2012 hedefinin arka arkaya 2 mağlubiyetle birlikte yitirildiğini belirtti. İstanbul'daki yenilgiyi, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Kongo asıllı defansif orta saha oyuncusu Vincent Kompany'nin 64'üncü dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılmasına bağlayan gazete, "Şeytanlar yetenekli, fakat deneyimsiz bir takım. Güzel gösteriler yapıyorlar, ama sonuç alamıyorlar. Sonuçta her ciddi takıma karşı kaybediyorlar" tespitinde bulundu. La Libre gazetesi ise kaybedilen puanları kastederek, "Şeytanlar altıda sıfır çekti" başlığını kullanırken dünkü geceden Belçikalı futbolseverlerin akıllarında "Euro 2012 şansımız bitti mi" sorusunun kaldığını belirtti. Grupta birincilik şansı kalmayan Belçika'nın ikincilik hesapları yapacağını yazan gazete, oyun dışı kalan Kompany'nin "Birileri bırakmak isteyebilir, ama bu ben olmayacağım. Hala inancım var. Hala herşey mümkün. Geride kazanılacak 24 puan kaldı. Türkiye Almanya'ya karşı kazanamaz ve Brüksel'de Türkiye'yi yeneriz" şeklindeki sözlerine yer verdi. La Derniere Heure gazetesi, "Şeytanlar lanetlendi" başlığını kullanırken, La Capitale gazetesi "Her zamanki gibi iyi oynuyoruz, ama kaybediyoruz. Arka arkaya güçlü rakiplerle karşılaşmak kötü oldu. Bir ayağımız kupanın dışında" tespitinde bulundu. Flamanca yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesi, hakemi suçlamayı tercih ederken De Standaard, "Hatalarımız oldu, defans kötüydü. Belçikalı oyuncuların cesareti ödüllendirilmedi. 2012'ye giden yollar uzadı" değerlendirmesinde bulundu. De Morgen gazetesi ise "Şeytanlarda değişen birşey yok. En önemli rakiplerimizden birine karşı kaybettiğimiz için işimiz zorlaştı. Artık kaybetme lüksümüz yok" diye yazdı.