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Dünya

Belçika Başbakanı da 'soykırım' dedi

Charles Michel, 1915 ve 1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılanların 'soykırım' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bellirtti

19 Haziran 2015 01:56

Belçika Başbakanı Charles Michel,  parlkamentoda yaptığı konuşmada, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları için "soykırım" ifadesini kullandı.

Le Soir gazetesinin haberine göre, Belçika Parlamentosu'nun kararını desteklediğini belirten Michel, Ermeni iddialarının "soykırım" olarak nitelendirilmesi gerektiğini savundu. Michel, 1915 ve 1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılanların "soykırım" olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 

Avrupa Parlamentosu (AP) nisan ayında 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

 

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