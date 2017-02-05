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Dünya

Belçika Başbakanı: ABD, Rusya ve Çin'in elinde oyuncak olacak bir Avrupa istemiyorum

"Trump, bir gün sizden vazgeçer"

05 Şubat 2017 02:58

Belçika Başbakanı Charles Michel, AB vatandaşlarının ABD, Rusya ve Çin liderleri için oyuncak haline gelmemesi gerektiğini belirterek, "Birleşik Avrupa kendi kaderini kendisi belirlemeli" dedi.

Soir gazetesinin haberine göre Başbakan Michel, "Vatandaşları (ABD Başkanı Donald) Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı Şi) Cinping’in elinde birer oyuncak haline gelecek bir Avrupa istemiyorum" diye konuştu.

27 üye düzeyinde AB'de gereken kararları alma sürecinin uzatmalı nitelik taşıdığını belirten Michel, "Bu tüm gerçeklerin ortaya çıktığı bir an. Biz gerçekçi bir biçimde diyoruz ki Euro Bölgesi kalptir ve bu noktada göç, ekonomik büyüme ve güvenlik gibi 3 kilit alanda eylemlerimizi geliştirebiliriz" dedi.

Belçika Başbakanı, bugünkü gayri resmi AB Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişine sevinen mevkidaşlarına, "Bir gün sizden de vazgeçer" diyeceğini de sözlerine ekledi.

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