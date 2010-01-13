Belavi, İBDA-C’ci diye fişlenmiş

Afganistan’da 7 CIA ajanının öldüğü saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Belavi’nin 1995’te eğitim için Türkiye’ye geldiği, Ankara’da kaldığı süre içinde İBDA-C ile bağlantısının tespit edilerek fişlendiği ortaya çıktı.



Homam Khaled Mahid Abu Mallal ismiyle fişlenen Belavi silahlı eyleme katılmamış.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Emniyet ve MİT’in, Afganistan’da 7 CIA ajanının öldüğü saldırıyı yapan canlı bomba Belavi’yi, 1995’te Homam Khaled Mahid Abu Mallal adıyla fişlediği ortaya çıktı. 1995’te Ankara TÖMER’de İngilizce eğitimi Mallal’ın fiş kayıtlarında İBDA-C ile bağlantılı olduğuna yer verildi.



Türkiye’ye 1995’te Ankara’dan giriş yapan Mallal, ülkeye İngilizce öğrenmek için geldiğini belirten bir dilekçeyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Bir yıllık ikamet tezkeresi talep eden Mallal, Söğütözü’ndeki Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nu adres gösterdi. Talebi kabul edilerek, bir yıllık ikamet tezkeresi verilen Mallal’ın bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT’e gönderildi. Ankara’da kaldığı süre içinde adım adım takip edilen Mallal’ın, bazı İBDA-C’lilerle irtibatlı olduğu belirlendi. 1/130231 seri nolu pasaportla 9 ay Ankara’da kalan Mallal, 1996’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Mallal, İstanbul’da İBDA-C’nin Türkiye’deki üst düzey yöneticileriyle tanışarak ilişkilerini ilerletti, ancak silahlı eyleme katılmadı.



Mallal, Aralık 1995’te geldiği Türkiye’de 8 ay İngilizce eğitimi gördü ve 6 yılda tıp fakültesini bitirdi. 7 yıl Türkiye’de kalan Mallal, 2001’de Defne Bayrak’la evlenip Ürdün’e yerleşti. Çift taraflı ajan olduğu öne sürülen Mallal, Ekim 2009 ‘da eşi ve iki çocuğunu Türkiye’ye gönderdi.





Madrid’de de onun eli mi



Belavi’nin, 11 Mart 2004’te Madrid’de 192 kişinin öldüğü 1800 kişinin yaralandığı tren saldırılarında da rol aldığı iddia edildi. İspanyol haber radyosu Cadena Ser’e göre, “Saldırılarından birkaç gün sonra İspanyol gazetesi ABC’ye gönderilen ve El Kaide adına saldırıları üstlenen mektubun CIA bombacısı tarafından kaleme alındığı iddiası araştırılıyor.” Mektup, Belavi’nin kod adlarından ‘Ebu Dücane’ diye imzalanmıştı. Defne Bayrak ise, “O dönemde Ürdün’deydik. Benim bu yönde bir bilgim olmadı. Ayrıca bu iddianın doğru olduğunu sanmıyorum” dedi.





‘1.Fişi Yazıldı’



Polisin hazırladığı ve üzerinde “1. Fişi Yazıldı” damgalı belgede, Mallal’ın baba adı, doğum yeri ve tarihi, kaldığı yurdun ismi, fotoğrafı, TÖMER’de öğrenci olduğunu gösteren yazışmalar yer aldı. Fiş kayıtlarında, Mallal’ın eşi Defne Bayrak hakkında da bilgiler yer aldı. Bayrak’ın, İBDA-C adına faaliyet yürüten vakıflarla irtibatlı olduğu belirtilen istihbarat fişinde, Pakistan’daki Selefi yapılanmasıyla irtibatlı olduğuna değinildi. 1995’ten itibaren MİT ve emniyette bulunan fişlerin, CIA ya da diğer dış istihbarat servisleriyle paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda bilgi verilmiyor.