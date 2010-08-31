-BELARUS'TA RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE MOLOTOFLU SALDIRI MOSKOVA (A.A) - 31.08.2010 - Rusya'nın Minsk Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli düzenlendi. Moskova saldırıya sert tepki gösterdi. Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün yerel saatle 10.50 sularında Rusya Büyükelçiliği'ne iki adet molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyllerinden biri elçilik sınırları içinde bir otomobile isabet etti" denildi. Açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da olayın hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, Belarus yönetiminden olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını istedi. "Bu son derece çirkin saldırının arkasındaki belirli güçlerin Belarus'taki Rus Büyükelçiliğinin çalışmalarının engellenmesi, ikili ilişkilerde güvensizliği ve gerilimi artırma amacı güttüğüne inanıyoruz" denilen açıklamada, Rusya'nın bu olayın her yönüyle soruşturulması, suçluların bulunup cezalandırılması için baskıda bulunacağı ifade edildi. Açıklamada, Belarus polisinin benzer olayların meydana gelmesini engellemek için gerekli tüm önlemi almasının ümit edildiği vurgulandı. Rusya ve Belarus ilişkilerindeki gerginlik son yıllarda giderek artarken, Kremlin bu ay başında yaptığı açıklamada Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıma yönündeki sözünü yerine getirmemekle suçlamıştı.