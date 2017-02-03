T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek

Ülkenin güneydoğusundaki Rahaçov kentinde, ekonomik sıkıntı içindeki kent sakinleri elektrik ve su borçlarını "dönüştürülebilir çöplerle" ödeyebilecek.

03 Şubat 2017 18:28

Belarus'un güneydoğusundaki Rahaçov kentinde, ekonomik sıkıntı içindeki kent sakinleri elektrik ve su borçlarını "dönüştürülebilir çöplerle" ödeyebilecek.

Evlere dağıtılan broşürlerde belediyenin kağıt, plastik ve şişe kabul edeceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, birçok kişinin elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini söylüyor.

Karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı, kararı olumlu karşıladı. Bazı Rus kullanıcılar, Rusya'daki belediyelerin de aynısını yapmasını istedi.

Ancak, birçok kent sakini, borçlarını ödeyebilmek için ne kadar çöp biriktirmeleri gerektiğinin belli olmadığını söylüyor.

Kentte şebeke suyunun kalitesinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Kent sakinleri, çoğu zaman musluklardan kirli su akmasından şikayetçi.

Belediye ise sorunu çözmek için şebeke suyunun filtrelerinin değiştirileceği sözünü verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RahaçovBazı RusRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24