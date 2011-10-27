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Spor

Belaruslu Azarenka kazandı İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2011 23:38

-Belaruslu Azarenka kazandı İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası beyaz grupta yapılan maçta Belaruslu Victoria Azarenka, Çinli Li Na'yı 2-0 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın üçüncü gün ilk maçında Azarenka, dün Maria Sharapova'yı 2-0 yenen Li Na'yı 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti.  Maça iyi başlayan Azarenka, rakibinin iki kez servisini kırdığı ilk seti 6-2 kazanarak, 1-0 öne geçti. Geçen hafta WTA Lüksemburg Açık'ta şampiyon olarak İstanbul'a formda gelen Azarenka, ikinci setti de iki kez servis kırarak 6-2'lik sonuçla alıp, 1 saat 32 dakika süren maçı 2-0 kazandı. Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta rakibini set vermeden 2-0'lık skorlarla mağlup eden Li Na, Azarenka'yı bu şampiyonada yenmeyi başaramadı. Li Na ile daha önce yaptığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Azarenka ise Çinli rakibi karşısında 2. galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle Azarenka grupta ikide iki yaparken, Li Na ise ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

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