Belarus, vatandaşların ülkeden çıkışını daha da kısıtladı

T24 Dış Haberler

Belarus salı günü vatandaşlarının ülke dışına çıkmasını daha da kısıtlama kararı aldı. Karar, yabancı ülkelerde yaşama izni olan Belarusluları da etkileyecek.

Karar, Aleksandır Lukaşenko hükümetinin geçen seneki protestolardan sonra muahlefet üzerindeki baskıyı artırmasıyla ülkeden göç ciddi oranda artarken alındı.

Belarus sınır koruma hizmetleri Telegram üzerinden yaptığı açıklamada sadece başka bir ülkede "kalıcı ikamet hakkı" olanlara çıkış izni verileceğini ifade etti.

Açıklamada, "Geçici kalma hakkı yurt dışı seyahati için geçerli bir gerekçe değil" denildi.

Lukaşenko yönetimi 2020'nin Aralık ayında seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe sokmuştu. Vatandaşlar sadece 6 ayda bir ülkeden kara yolu ile çıkabiliyor. İnsanlar hala hava yolu ile seyahat edebilse de Avrupa Birliği'nin uçuş yasakları sebebiyle destinasyonlar kısıtlı.

Muhalefet, kararı "yasaların açık bir ihlali" olarak değerlendirdi.