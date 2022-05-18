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Dünya

Belarus'ta terör eylemi girişiminde bulunanlar, idam ile cezalandırılabilecek

18 Mayıs 2022 15:22

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, çarşamba günü, terör eylemleri gerçekleştirmeye teşebbüs edenleri idam cezasına çarptıracak yasa değişikliğini onayladı.

Ülkedeki kararları etkilemek ve halkı yıldırmak için önde gelen yetkilileri öldürmeye teşebbüs edenler de aynı kanundan yargılanacak.

Daha önce parlamentonun alt ve üst meclisleri tarafından onaylanan karar, resmi gazetede yayınlandıktan 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yasanın; uluslararası bir terör eylemi düzenlemek amacıyla biyolojik ve kimyasal silahları veya nükleer ve radyoaktif maddeleri kullananlar için uygulanması da söz konusu. 

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