Belarus'ta sokaklar "istifa" sloganlarıyla inlerken Devlet Başkanı Lukaşenko, Moskova'ya gidiyor

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Ülkesinde görevi bırakmasını talep eden protestolar sürerken Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun "ilerleyen günlerde" Moskova'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Lukaşenko, seçim öncesi ilişkilerin gergin seyretmesine rağmen ülkesindeki protestolar sebebiyle üstündeki baskı artınca yüzünü uzun süreli müttefiki Rusya'ya dönmüştü. Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Putin geçen haftalarda Belarus için bir rezerv polis gücü oluşturduklarını belirtmişti. Putin, Rus kolluk kuvvetlerinden oluşan bu rezervin "Belarus'taki aşırıcı elementlerin sınırı aşması ve yağma olaylarının meydana gelmesi durumunda" ülkeye gönderileceğini ifade etmişti.

Belarus'ta bu hafta sonu da on binlerce kişi bir kez daha Lukaşenko'nun görevi bırakmasını talep ederek sokağa çıkmıştı.