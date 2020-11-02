Belarus'ta halk 12. defa sokaktaydı: Uyarı atışları ve gözaltılara rağmen Lukaşenko'ya istifa çağrıları devam etti

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Çevik kuvvetin havaya uyarı atışları yapması, şok bombaları kullanması ve saatler içinde 200'den fazla kişiyi gözaltına almasına rağmen Belarus'ta on binlerce kişi bir kez daha sokaklarda Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti.

Protestocular seçimlerden bu yana 12. pazar gününde de sokağa çıkıp Lukaşenko'nun görevi bırakmasını istedi.

Lukaşenko hükûmeti geçen hafta Batı ülkelerine sınırlarını kapattı ve içişleri bakanını değiştirdi. Aynı zamanda polislere elini sürenin "eli olmadan geri döneceği" ifade edildi.

Başkent Minsk'te yürüyen on binlerce kişi yine alışılmış beyaz-kırmız sembolleri taşırken, bazıları yapılan açıklamaya tepki olarak şerit halinde dizilmiş polislerin karşısına geçip ellerini kaldırdı.

Protestoların başlamasından bu yana alışıldığı üzere pazar günü mobil internet bağlantıları kesildi ve bazı metro istasyonları kapatıldı.

İnsan hakları grubu Vesna-96'nın aktardığına göre pazar günkü protestolarda 221 kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

Seçimlerin akabininde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.