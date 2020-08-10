Belarus Merkezî Seçim Komisyonu, ilk sonuçlara göre Lukaşenko'nun büyük bir farkla tekrar devlet başkanı seçildiğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Belarus Merkezi Seçim Komisyonu, dün yapılan oylamada 26 yıldır iktidarda bulunan Aleksandır Lukaşenko'nun "ciddi bir farkla" tekrar devlet başkanı seçildiğini ifade etti.

Komisyonun açıkladığı ilk sonuçlara göre Lukaşenko geçerli oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldı.

Açıklanan verilere göre seçimlerde en çok oyu alan ikinci isim siyasete yeni atılan, ancak seçimlerden önce oluşan baskı ortamında büyük destek toplayan Svetlana Tikanovskaya oldu. Tikanovskaya oyların yüzde 9.9'unu aldı.

Tikanovskaya'nın blogger eşi Sergey, seçimlere giden süreçte en güçlü muhalif adaylardan biriydi. Bir süredir çalışmayan bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana, eşinin önce tutuklanması sonra da seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından aday olmaya karar verdi.

Dün çıkış anketlerinin Lukaşenko'nun oyların büyük çoğunluğunu aldığını göstermesinin ardından Tikanovskaya, sonuçların şaibeli olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından başkent Minsk'te büyük eylemler düzenlendi.

Tıklayın- Çıkış anketleri 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'yu gösterdi; halk sokağa indi, polis müdahale etti: Belarus'ta neler oluyor?

Bağımsız gözlemciler, Belarus'ta 1995'ten bu yana özgür ve adil seçimler yapılmadığını belirtiyor.

Seçime giden süreçte muhalif adaylar tutuklanmış, Lukaşenko güce tutunabilmek için elindeki imkanları zorlamıştı. Belarus'ta geçen haftalarda bazı kişiler "seçim öncesi ülkeyi karıştırmayı hedefleyen" Rusya bağlantılı Wagner grubunun paralı askerleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, Lukaşenko yönetiminde hep çok yakın seyreden Minsk-Moskova ilişkilerinde bozulmaya sebep olmuştu.