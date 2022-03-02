Belarus liderinin kullandığı 'işgal haritası' tartışma konusu oldu: Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı?

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun çarşamba günü gerçekleştirdiği güvenlik konseyinde kullandığı harita, Rusya ordusunun Ukrayna'dan sonra Moldova'ya da saldırabileceği şeklinde yorumlara sebep oldu.

Newsweek'in aktardığına göre üzerinde işaretler olan haritada Ukrayna'nın güneybatısındaki Moldova'nın da işaretli olduğu görülüyor.

Öte yandan Lukaşenko'nun kullandığı haritada Ukrayna'nın dört sektöre bölündüğü, aynı zamanda Belarus üzerinden Ukrayna'ya sokulan füze ve askerlerin işaretli olduğu görülüyor.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan, haritada asker hareketlerinin ve hedef alınan tesislerin de işaretli olduğunu; kullanılan haritanın "gerçek bir işgal haritasına benzediğini" belirtti.