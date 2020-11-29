Belarus İçişleri: Minsk’te protestolara katılan yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Minsk Ana İdaresi’nden yapılan açıklamada, başkentte bugün izinsiz protesto gösterilerine katılan yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Minsk sınırları içinde toplu etkinliklerle ilgili yasaların ihlali nedeniyle yaklaşık 250 vatandaş gözaltına alındı, bu kişiler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde takibat yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada aynı zamanda 'geçen bir hafta içinde polis çalışanlarının daha önce mitinglere katılmış 100'den fazla kişiyi tespit ettiği, bu kişilerin yasalarda belirlenen düzende adalet karşısına çıkarıldıkları' ifade edildi.

Diğer yandan Belarus'ta tescilli olmayan insan hakları merkezi Vesna'nın verilerine göre saat 19.15 itibarıyla başta başkent Minsk olmak üzere Vitebsk, Grodno, Molodeçno, Dzerjinsk ve ülkenin diğer kentlerinde 245 kişinin gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için başta hafta sonları olmak üzere başkent Minsk’in farklı bölgelerinde ve ülkenin diğer bazı kentlerinde gösteriler organize ediyor.