Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko, muhalefeti darbe planlamakla suçladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede geçen yıl gerçekleşen başkanlık seçimine ilişkin soru işaretleriyle başlayan protestolar düzenleyen muhalefet, "darbe planlamakla" suçladı.

AP'nin aktardığı habere göre, yıllık basın toplantısını düzenleyen Lukaşenko, protestolara neden olan seçim sonuçlarını yeniden savundu. Belarus lideri, "O zaman seçim için hazrlık yaptık ve seçim tamamen şeffaflık ve siyasi hayatın demokratikleşmesi koşullarında gerçekleşti. Tek fark, bazıları adil bir seçim hazırlarken diğerleri otoriteleri yıkma çağrısı yaptı, darbe çağrısı" dedi..

Belarus'ta, Lukaşenko'nun yeniden seçilmesinin ardından aylarca süren protestolarda yüz binlerce gösterici Lukaşenko'nun istifasını istedi. Protestolarda on binlerce kişi tutuklandı. Protestocular, eylemlerde ciddi seviyede işkenceyle karşılaştıklarını da söyledi.