Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Göçmen krizini aşmak için Rus nükleer bombardıman uçaklarına ihtiyacımız var

Açıklamada, “Biz kılıçlarımızı komşularımız gibi sallamayacağız. Bu tür saldırılara yanıt vermek için oluşturulan sistem, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için her şeyi yapmamızı sağlıyor.” ifadesi kullanıldı.
Sınırda Polonya’nın tanklar, hava savunma füze sistemleri, ağır silahları ve 15 bin askeri toplamasının göçmenlere karşı tepki olarak adlandırmanın mümkün olmayacağına işaret edilen açıklamada, bunların daha ziyade saldırı gruplarına benzediği savunuldu.
"Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?"
Bu arada Lukaşenko, yaptığı ayrı bir açıklamada Batı'nın Belarus’a yaptırım uygulamadan önce, Belarus üzerinden Avrupa’ya giden doğal gaz sevkiyatını “düşünmesi” gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.
Lukaşenko, başkent Minsk’te gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Belarus’un Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.
Polonya sınırındaki göçmenlere Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’tan silah sevkiyatına yönelik teşebbüslerde bulunulduğunu anlatan Lukaşenko, "Silahlar ne işe yarayacak? Bir provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Askerlerimizi, ordularımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle sınırımız etrafında kontrolü sağlayarak göçmenlere silah temin edilmesini önlemeliyiz." diye konuştu.
NATO ve Polonya ordularının Belarus sınırındaki faaliyetlerinin de dikkatlice takip edilmesi gerektiğine işaret eden Lukaşenko, "15 bin asker, tank, zırhlı araç, helikopterler ve uçakları kimseyi uyarmadan küstahça sınırımıza kadar çektiler. Bunları görüp bir karşı plan hazırlığı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırım hazırlığına da değinen Lukaşenko, şunları kaydetti:
"Eğer biz de Belarus üzerinden (nakliye yolları) geçişleri kapatırsak ne olur? Ukrayna üzerinden geçilemez çünkü Rusya sınırı kapalı. Baltık ülkeleri üzerinden geçen yollar da yok. Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı da Belarus üzerinden geçiyor ve bu rota üzerinden Batı’ya giden Rus gazı hacmi önemli oranda artmış durumda. Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?"
Lukaşenko, Belarus makamlarının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sınırdaki göçmenlere yardım etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ne olmuştu?
Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin durumu, Belarus ile AB arasında son yıllardaki gerginliği had safhaya çıkardı.
AB ve Belarus arasındaki ilişkiler özellikle k 9 Ağustos 2020’de Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhaliflere yönelik baskı politikaları sonucu özellikle kötüleşme eğilimine girdi.
AB, ABD, İngiltere ve bazı Batı ülkeleri seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla Lukaşenko’nun kazandığı seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. AB, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesi dışında Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını da belirterek bu ülkeye yaptırımlar uygulamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun da dahil olduğu bazı devlet yetkililerine seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamalar getirilirken, devlet şirketlerine yönelik yaptırımlara gidildi.
AB ülkeleri ayrıca 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapattı.