Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Göçmen krizini aşmak için Rus nükleer bombardıman uçaklarına ihtiyacımız var

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Polonya ile yaşadığı göçmen krizinde kendisine yardımcı olması için nükleer kapasiteye sahip Rus bombardıman uçaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu açıklama, iki adet Rus “Tu-160” model savaş uçağının Belarus hava sahasında iki gündür sürdürdüğü eğitim uçuşlarında bombalama tatbikatı yapmasının hemen ardından geldi. Bu tatbikat Avrupa ile yaşanan sınır krizinde Moskova’nın verdiği “Minsk’in yanındayım” mesajı olarak değerlendiriliyor.

Euronews'in haberine göre, Batı ülkelerine karşı eleştirilerini artıran Lukaşenko, yaptığı ayrı bir açıklamada ise Avrupa Birliği’ni gaz sevkiyatını kesmekle tehdit etti.

Polonya ile yaşanan kriz ve hava sahasında uçan Rus uçaklarıyla ilgili konuşan Lukaşenko "Bizim sürekli sınırdaki durumu izlememiz gerekiyor. Onlar istediği gibi gürültü çıkarıp, bağırsınlar. Evet, bunlar nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçakları. Ama bizim başka seçeneğimiz yok. Sınırların (Polonya) ötesinde orada ne yaptıklarını görmeliyiz." dedi.

"Kılıçlarımızı komşularımız gibi sallamayacağız"

Lukaşenko, daha önce yaptığı bir açıklamada ise ülkesinin arzu etmemesine rağmen Polonya ile yaşanan sınır krizi yüzünden askeri çatışma çıkma ihtimalinin mevcut olduğu görüşünü dile getirmişti.

Belarus Savunma Bakanlığı da yaptığı bir yazılı açıklamada, ortak sınırda Polonya birliklerinin askeri yığınağı artırdığını belirterek, buna karşılık kendi askeri birliklerinin tek başına veya stratejik müttefik Rusya ile birlikte “gerekli önlemleri almak zorunda” kaldığını bildirdi.