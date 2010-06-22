Belarus, Avrupa'ya giden Rus gazının vanasını kapattı!

T24 - Rusya ile Belarus arasındaki geçtiğimiz günlerde başlayan ve Belarus'un 192 milyon dolarlık borcunu ödemememesi nedeniyle bu ülkeye gaz akışını yüzde 30 azalttığını açıklayan Rusya'ya Belarus'tan misilleme geldi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus şirketi Gazprom'un kendilerine transit için 260 milyon dolar borcu olduğu gerekçesiyle Rus doğlagazının Avrupa'ya akışını durdurduklarını açıkladı.



Rusya'nın borcunu ödemediği gerekçesiyle gaz miktarını azalttığı Belarus da Moskova'nın bu adımına toprakları üzerinden Avrupa'ya giden transit gazı keserek karşılık verdi.



Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Sizi gaz savaşına dönüşen çatışma konusunda bilgilendirmek isterim" dedi.



Rusya'nın da kendilerine Avrupa'ya gaz transiti borcu olduğunu belirten Lukaşenko, "Hükümete Gazprom transit ücretini ödeyene kadar Avrupa'ya gaz transitini durdurması talimatı verdim" dedi.



Gazprom'a borçlarının olmadığını yineleyen Lukaşenko, "Onların (Gazprom'un) bize transit için 260 milyon dolar borcu var" ifadesini kullandı.



Rusya 192 milyon dolar civarındaki borcunu ödemediği gerekçesiyle Belarus'a gönderdiği gazın miktarını bugün yüzde 30 oranında azaltmıştı. Gazprom'un Belarus'un kendilerinden aldığı gazın parasını ödemediği açıklamasına karşın Belarus da Gazprom'un kendilerine 260 milyon gaz geçiş borcu olduğunu savunuyor.



Gazprom'dan gazı en düşük fiyata alan ülke olan Belarus, Moskova'nın son yıllarda fiyatların artırılması talebine "Eğer yakın ilişki konusunda ciddiyseniz gaz ve petrolü ucuz fiyata almalıyız" tezini savunuyor.



Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 25'ni karşılayan Rusya, bu gazın yüzde 80'lik bölümünü Ukrayna, yüzde 20'lik bölümünü de Belarus üzerinden gönderiyor.



Rus haber ajansı RİA Novosti, Belarus'un Rusya'nın bu yılın ilk çeyreği için bin metre küp gaz için 169, ikinci çeyreği için de 185 dolarlık fiyatını kabul etmediğini belirterek, Minsk'in Rusya'nın teklifinin aksine tüm yıl için bin metre küp gaz için 150 dolar ödeme konusunda ısrar ettiğini duyurdu.





