'Belaltı siyaseti'nde İnönü ve Erdoğan yaklaşımı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'de yaşanan "kaset skandalı" hakkında "Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor. Buna nasıl ‘kendi özeli’ dersin. Özel değil bu... Genel, genel..." yorumu yapması üzerine Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar, Başbakan Erdoğan'ın sık sık atıf yaptığı eski Başbakan Adnan Menderes'i işaret etti. Dündar, "CHP’ye yakın bir gazetenin foto muhabiri Başbakan Menderes’in sevgilisinin evine girerek, Menderes’in ona sevgi sözcükleriyle imzaladığı fotoğrafı görüntüleyerek bunu CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'ye yolladı. İnönü de, muhabirin önüne koyduğu fotoğraf için “Bu fotoğrafı ortadan kaldırın, bir daha da görmeyeyim” diye terslediğini yazdı.

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar'ın "Darbecinin dili" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2011) yazısı şöyle:



Darbecinin dili

Erdoğan, Başbakanlık konvoyundaki polis aracına saldırıdan sonra dedi ki:

“Biz bu yola merhum Menderes’in ifade ettiği gibi, kefenimizi giyerek çıktık.”

Başbakan bir gün önce de Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye hitaben şunları söylemişti:

“Kendisinden önceki (Baykal’ı kastediyor), beline hâkim olamadı, gitti. Bahçeli de çıkmış ‘AK Parti iktidarı insanların özeline giriyor’ diyor. Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor. Buna nasıl ‘kendi özeli’ dersin. Özel değil bu... Genel, genel... Bu, genel bir ahlaksızlıktır.”



* * *



Madem belaltına indik, tatsız bir hatırlatma yapalım:

Erdoğan’ın saygıyla atıf yaptığı Menderes’e kefen giydirenlerin dilidir bu...

Menderes’in Başbakan ve de evli olduğu dönemde bir(kaç) sevgilisi vardı.

CHP’ye yakın bir gazetenin foto muhabiri Başbakan’ın sevgilisinin evine girmiş ve Menderes’in ona sevgi sözcükleriyle imzaladığı fotoğrafı görüntülemişti.

“Gayrimeşru aşk”, belgeliydi artık...

Dönemin “kaset”i muhalefetin elindeydi.



* * *



Menderes, durumu öğrenince “Ahlaksızlık bu... Özel hayata girmek neymiş, göstereceğim onlara...” diye gürlemişti. Ama muhalefetteki CHP’nin lideri İsmet İnönü, fotoğraf önüne getirilince “Ne özeli, kendi eşiyle değil ki” demedi. CHP örgütü, fotoğrafı Anadolu’ya dağıtıp “Beline hâkim olamayan Başbakan”ı teşhir etmeyi önerdiğinde “Bu fotoğrafı ortadan kaldırın, bir daha da görmeyeyim” diye tersledi onları...

Konu kapandı.



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Peki dosya ne zaman yeniden açıldı?

27 Mayıs’tan sonra...

Askerler, devirdikleri Başbakan’ı itibarsızlaştırmak için onu sevgilisiyle vurmayı denediler.

“Bebek Davası” böyle başladı.

İddianame arşivimde var. Şöyle başlıyor:

“Sanık Adnan Menderes, Ayhan Aydan’la 1951 yılında tanışarak onunla gayrimeşru hayat sürmeye başlamış, hatta Başbakanlığın resmi arabası ile bir zabıta memurunun himayesinde sık sık evine giderek onu ziyaret etmiş, bu gayrimeşru münasebetlerden 1953 ve 1954 senelerinde iki defa gebe kalan Ayhan Aydan’ın...”

Tarihimizin utanç sayfaları...



* * *



Menderes’e kefen giydirenlerin kirli dilidir bu...

Darbecinin dilidir.

Sicilli, tescilli, mahkûm olmuş bir dildir.

Sonunda kimi vurduğu da bellidir.

Bugünlerde dilden dile gezen belaltı kasetleri ve o kasetler üzerinden ahlak bekçiliği ve ucuz siyaset yapan liderleri görünce İnönü bir kez daha büyüyor gözümde...

Erdoğan da aynısını yapabilseydi keşke...

Menderes’i de kapsama alanına alacak bir suçlama yerine “devlet kokulu” kayıt rezaletinin üzerine gidebilseydi.

Muzır neşriyat konusunda pek hassas olan kurullarının, bu kasetlere internet erişimine günlerce göz yummasına izin vermeseydi.

Ucuzu seçti.

Belaltına bir kez göz yumulunca sıradaki hamlenin kimi vuracağı belli olmaz oysa...