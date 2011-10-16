Belalı aşık için polisten imzalı koruma

T24 - Tanıştığı adam Eda’nın hayatını kâbusa çevirdi. Kaçırıldı, tehditler aldı. Şimdi koruma polisi, bunalıma girerek eve kapanan Eda’yı her gün ziyaret ediyor ve “Yaşıyor” diye imza alıyor.





Hürriyet'in haberine göre, yargıya intikal eden olaylar zinciri, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olan Eda O.’nun (20), bu yıl ocak ayında okul arkadaşının doğum gününde Erkan Ö. (32) ile tanışmasıyla başladı. Erkan Ö., evli olduğu halde “Aşık oldum” diyerek defalarca genç kıza çıkma teklif etti, her seferinde “Hayır” yanıtını aldı. Genç kızı konuşma bahanesiyle kaçıran Erkan Ö. kafasına bira şişesiyle vurup bayılttıktan sonra fotoğraflarını çekerek şantaj yaptı. Erkan Ö.’nün tacizlerinden kurtulamayan Eda O., durumu hukukçu olan annesine anlattı. Aile, Erkan Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hapisten çiçek gönderdi



Belalı aşık, 16 Mart’ta, “Tehdit, şantaj ve hürriyetten yoksun bırakma” suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Ancak buna rağmen Ö, tehdit ve şantajlara devam etti. Sanık cezaevindeyken önceleri genç kızın evine her ay düzenli çiçek geldi. Ardından bir kutu içerisinde cep telefonu ve SİM kart gönderildi. Çiçekle gönül alamayan Erkan Ö.’nün bazı arkadaşları, Eda O.’yu “şikayetini geri alması için” telefon ve internet aracılığı ile tehdit etmeye başladı.

3 ay yattı, çıktı



Erkan Ö., üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliyenin ardından belalı aşık, Eda O.’nun sınıf arkadaşını evinin önüne getirip dövdü. Döverken de genç kızı telefonla arayan Erkan Ö., “Pencereden bak sana bir hediyem var” diyerek korku salmayı sürdürdü. Genç kızın başvurusu üzerine Ankara Valiliği koruma kararı verdi. Koruma kararı üzerine mahalli karakoldan polis, her sabah ve akşam eve gelip genç kız yaşadığına ilişkin imza alıyor.

Kapıda tehdit mesajı ve mermi



Erkan Ö., geçen hafta bir yıl altı ay hapis cezasına mahkûm edildi. Duruşma günü genç kız, kapıyı açtığında bir not buldu. Polisin tutanakla el koyduğu notta, “Mahkeme benim s... kesip tavana astı, ama gülüm unutma ayın 14’ü, benim doğum günüm, sizin ne gününüz anlarsınız. Yapacaklarımın teminatıdır. O devlet seni kurtarsın” yazıyordu. Tehdit mesajının yanında bir tane de mermi bulundu.

Anne-kız bana komplo kurdu



Erkan Ö. kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek “Biz onunla bir pavyonda tanıştık. Kendisi ile 8 ay birlikteliğimiz oldu. Mahkemeye sunduğumuz ve bu süreç içinde birbirimize yazdığımız mesajlar beyanımı doğrulamaktadır. Anlaşamayınca ayrıldık. Asıl Eda ve annesi bana komplo kurdu. Evine tehdit mektubu bırakacak kadar aptal değilim” dedi.

Psikolojisi bozuldu



Eda O. baskılara daha fazla dayanamayıp şubat ayında ilaç içip bileklerini keserek intihara kalkıştı. Genç kızı hastanede de rahat bırakmayan Erkan Ö., Eda’nın annesini de tehdit etti. Halen psikolojik tedavi gören genç kız, üniversite eğitimini dondurdu.



