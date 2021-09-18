Bel Karper grev çadırına silahlı saldırı

Bel Karper fabrikası önündeki grev çadırına silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından bir açıklama yapan Tek-Gıda İş örgütlenme uzmanı Yunus Durdu, "Bel Karper’deki grev çadırımıza iki gecedir silahlı saldırı olmaktadır. Dün bu grev çadırımıza gece geç saatlerde yine bir şarjör mermi atılaraktan buradaki, grevdeki grev sözcülerimiz korkutulmaya çalışılmıştır ve bundan bir gün önce de aynı şekilde olaylar yaşanmış, maalesef, Çorlu jandarmasına haber vermemize rağmen jandarma gelmemiştir" dedi.

Sendikanın, grev süreci için açtığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tam 125 gündür grev çadırımızda türlü türlü oyunlara göğüs gerdik ve hepsini bertaraf ettik ama son 2 akşamdan beri yapılan çadırımıza yapılan korkutma saldırısı bardağı taşıran son damla idi. Servis önü kesildi diye koşa koşa gelen jandarma silahla saldırı var deyince oralı bile olmuyor. Neredesiniz sayın Çorlu Kaymakamı?" denildi.

Saldırının ardından grev çadırı önünde bir açıklama yapan Tek-Gıda İş örgütlenme uzmanı Yunus Durdu, şunları söyledi:

"Haber vermemize rağmen jandarma gelmemiştir"

"Bel Karper’deki grev çadırımıza iki gecedir silahlı saldırı olmaktadır. Dün bu grev çadırımıza gece geç saatlerde yine bir şarjör mermi atılaraktan buradaki, grevdeki grev sözcülerimiz korkutulmaya çalışılmıştır ve bundan bir gün önce de aynı şekilde olaylar yaşanmış, maalesef, Çorlu jandarmasına haber vermemize rağmen jandarma gelmemiştir" dedi. Durdu, işçilerin saldırganı bireysel çabalarıyla yakaladığını ve zoraki bir şekilde tutanak altına aldırdığını, "İkinci gün bu olay olduğunda, zoraki, arkadaşlarımız buradan giderekten kişiyi yakalamasına rağmen zoraki tutanak altına aldırılmıştır."

Bu saldırıların iradelerini kıramayacağını belirten Durdu, direnişlere devam edeceklerini ifade etti.

Bel Karper'den açıklama

Konuyla ilgili Bel Karper'in açıklaması şöyle:

" TekGıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu’nun “Burada grevdeki işçi arkadaşlarımızı, silah atarak, adam göndererek korkutmaya çalışanlar şunu bilsin, 'Sizin ağababalarınız bizi korkutamadı ki sizin taşeron şirketleriniz bizi korkutmaya çalışsın.' Biz onlara pabuç bırakacak sendika değiliz. Siz taşeron kullanmayın, eğer gücünüz yetiyorsa karşımıza ağababalarınızı çıkartın" şeklindeki mesnetsiz ve aslen suç niteliğindeki sözlerine ilişkin Bel Karper olarak yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvuruları yaptığımızı belirtmek isteriz.

Şirket olarak Bel Karper’i ve çalışanlarını töhmet altında bırakan, grev çadırına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak büyük üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz. Bu hain saldırıdan hiç kimsenin zarar görmemiş olması ve faillerin kolluk güçleri tarafından yakalanmış olması üzüntümüzü bir nebze de olsa azaltırken, bu tür bir olayın yeniden yaşanmamasını dileriz. Uzun yıllardır büyük bir başarıyla sürdürdüğümüz şekilde, çalışanlarımız ile olumlu ve samimi ilişkimizi devam ettirmeye kararlıyız."