Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

Her 5 kişiden 4'ü bel ağrısı çekiyor. Ancak insanlığa iki ayak üzerinde durmaya başladığımızdan beri musallat olan bu ağrılardan korunmak mümkün. Anima Rapha Manuel Terapi ve Refleksoloji Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, basit uygulamalarla ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu vurguladı. Kas gerilmesi ve enflamasyonu (ödem) hafifletmenin en iyi yolunun sürekli fiziksel aktiviteden geçtiğine dikkat çeken Şenbursa, şu önerilerde bulundu:

Daha fazla egzersiz yapın: Egzersiz kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlar ve bel bölgesindeki kaslarınızı kuvvetlendirir.

Kilonuza dikkat edin: Daha fazla kilo (özellikle vücudunuzun orta kısmında), ağrı ciddiyetinizi daha da kötü bir seviyeye getirebilir ve beliniz de zorlamaya yol açar.

Sigara bel ağrısı yapar: Eğer sigara kullanıyorsanız bırakın. Sigara içmek besin içeren kanın, omurgadaki disklere akışını engellemektedir. Bu yüzden sigara içenler sıklıkla bel ağrısı çekerler.

Uyku pozisyonu: Eğer bel ağrınız varsa, doktorunuzdan en iyi uyuma pozisyonu hakkında bilgi alabilirsiniz. Cenin pozisyonunda uyumanız bazen doktorlar tarafından tavsiye edilir. Sırtüstü yatmak istiyorsanız dizlerinizin altına ve belinizin altına yastık koyabilirsiniz. Yüzüstü yatmak özellikle belinizin zorlanmasına yol açabilir. Eğer başka türlü uyuyamıyorsanız, kalçanızın altına yastık yerleştirin.

Duruşunuza dikkat edin: Bel ağrınızı önleyen en iyi sandalye bel destekli veya arkası düz olandır. Otururken dizlerinizi kalçanızdan daha yüksekte tutun. Gerekirse ayaklarınızı bir sekmenin üzerine koyun. Eğer çok uzun süre ayakta kalacaksanız, başınızı dik tutun ve karnınızı içeriye çekin. Eğer mümkünse, bir ayağınızı sekmenin üzerinde tutun ve her 15 dakikada bir ayağınızı değiştirin.

Ağır şeyleri kaldırırken dikkat: Bir şey kaldırırken nasıl kaldırdığınıza dikkat edin. Ağır şeyleri kaldırırken belinizden eğilerek kaldırmayın. Dizlerinizi bükün ve çökün, karın kaslarınızı kasın ve ayağa kalkarken kaldırdığınız objeyi vücudunuza yakın tutun. Bir şey kaldırırken vücudunuzu döndürmeyin. Eğer yapabiliyorsanız, ağır objeleri kaldırmaktan çok itin. İtmek belinize daha az zarar verir.

Topuklu ayakkabılardan kaçının: Ağrı noktanızı genişletebilir ve belinizi incitebilir. 2.5 cm'lik topuk giyin. Eğer daha yüksek topuk giymek isterseniz, her zaman rahat alçak topuklu ayakkabılarınızı yanınızda götürün ki rahatsız ettiğinde ve yorulduğunuzda giyebilirsiniz.

Dar kot pantolon giymeyin: Çok dar kot pantolonlarınızı saklayın. Çok dar kıyafetler giymek eğilmeyi, oturmayı ve yürümeyi engeller ve bel ağrısını çoğaltır.

Arka cepteki cüzdanı çıkartın: Eğer aşırı dolu bir cüzdanla oturacaksanız, bu rahatsızlık edebilir ve bel ağrısı yapabilir. Eğer uzun süre oturacaksanız, mesela araba kullanırken arka cebinizdeki cüzdanı çıkarın.

Doğru çantayı seçin: Başınızdan geçirebileceğiniz uzun ve kalın saplı, ayarlanabilir kayışlı çantalar seçin. Postacı çantaları bu tür çantalardandır. Kayışın çantanın olduğu tarafta değil de diğer omuzda olması yükün ağırlığını eşit şekilde dağıtır ve omuzunuzun, belinizin ağrılardan en az etkilenmesini sağlar. Çok ağır bir çanta veya kayışsız bir çanta taşıdığınız zaman ellerinizi sürekli değiştirin ki vücudunuzda sadece bir tarafın ağırlığı çekmesini engelleyin. Çantanızı, sırt çantanızı gereksiz yere ağırlaştırmayın, hafifletin.

Bel kuşaklarını unutun: Birçok bel destekleyicisi mevcuttur. Elastik bantlardan, özel korselere varana kadar. Belli ameliyatlardan sonra bunlar yardımcı olabilir; fakat kronik bel ağrısına tedavi amaçlı yardımcı olduğu kanıtlanmamıştır.