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Yaşam

'Bel ağrısı' şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Yaşamını yitiren Asım Acar'ın tedavi edildiği odanın kapısı bant çekilerek izole edildi

17 Kasım 2014 09:43

Edirne'de bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişi, sevk edildiği Edirne Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bel ağrısı şikayetiyle Edirne Devlet Hastanesi'ne gelen hastanın solunum ve idrar yollarından kan gelmesi sonrası ölümü üzerine, acil müdahale odası izole altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir öğrenci yurdunun sorumlusu Asım Acar (54), şiddetli bel ağrısı şikayeti üzerine Selimiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem sırasında durumu ağırlaşan hasta, dahiliye ünitesi bulunan Edirne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkikleri devam ederken solunum ve idrar yollarından kan gelen Acar, yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli bulunan Acar'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acar'ın tedavi edildiği odanın kapısı bant çekilerek izole edildi, maskeli temizlik görevlileri odayı dezenfekte etti.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, yaptığı açıklamada, ölümün ardından ortaya atılan MERS şüphesi söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Alınan tedbirlerin prosedür gereği olduğunu ifade eden Şahin, "Merhum, Edirne'den hiç ayrılmamış, başka yerlerden gelen hiç kimseyle temas etmediği araştırma sonunda tespit edilmiştir. Vefatın MERS virüsüyle alakası yoktur" dedi.

 

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