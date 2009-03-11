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Sağlık

Bel ağrılarının yüzde 90'ı ameliyatsız tedavi edilir

Darbe, ağır kaldırma ve kaza gibi nedenlerle oluşan bel ağrılarının tedavisinde ameliyat ilk durak değil!

11 Mart 2009 02:00

Darbe, ağır kaldırma ve kaza gibi nedenlerle oluşan bel ağrılarının tedavisinde ameliyat ilk durak değil! Prof. Dr. Serdar Erdine'ye göre; bel ağrılarının yüzde 90'ı ameliyat edilmeden iyileştirilebiliyor. 

Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez

Bel ağrıları hayatınızı olumsuz etkilemesin

Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Bel ağrısı yaşayan her yüz kişiden ancak üç ya da beşine ameliyat gerekir. Bacakta ciddi his kaybı varsa ameliyat ancak o noktada düşünülmelidir" dedi. Prof. Erdine, bel ve boyun ağrılarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Bel kayması (siyatik) nedir?

Darbe, ağır kaldırma, kaza gibi nedenlerle yastıkçıklarda meydana gelen yırtılma, omurilikten ve omurlar arasından çıkan sinirlere baskıya yol açar. Bu baskı hem belde, hem de belden çıkarak sinirin dağıldığı bölgede ağrı ve diğer belirtilere neden olur.

Hapşırırken bile ağrır

Böyle bir durumda ne tür belirtiler ortaya çıkar?

Ağrının yanı sıra; hareket kısıtlama, tutulan tarafta karıncalanma, hassasiyet kaybı, yanma hissi gibi duygular ortaya çıkar. Sinir sıkışmasının bacağa giden siyatik sinire tutulması ise 'siyatik' adını verdiğimiz klinik duruma yol açar. Hastanın ağrısı oturup kalkarken, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken artar. Hapşırma, tıksırma, ıkınma gibi hareketlerde ağrı şiddetlenir.

Bel kaymasına ne gibi tedaviler uygulanmalıdır?

Bel kaymasının tedavisi ilaçlarla başlayarak, yatak istirahatı, çeşitli egzersizler, fizik tedavi yöntemleri, bele yapılan çeşitli iğneler ve cerrahi yöntemlere kadar uzanan geniş bir çerçeve içinde ele alınır. Hangi tedavinin uygulanacağı; hastalığın evresine, daha önce uygulanan tedavi yöntemlerine, hastanın genel durumuna ve geçirdiği başka hastalıklara göre değişkenlik gösterir. Bel kaymasının tedavisi bir ekip halinde değerlendirilmelidir. Hasta hangi hekime başvurursa başvursun, bel kayması; hastalığın aşamasına göre değerlendirilmelidir.

Aşaması çok önemli

Hangi aşamada cerrahi müdahale yapılır?

Tüm konservatif yöntemler başarılı olmadığı takdirde cerrahi girişim düşünülmelidir. Cerrahi girişim bel kaymalarında iki şekilde ele alınabilir. Birincisi; ani bel kaymalarında sinirler üzerine bası belirtileri çok fazlaysa ve ani bir felç gelişme, hastayı sakat bırakma olasılığı varsa; hastanın hemen ameliyata alınması gerekir. İkincisi ise, yukarıda sözünü ettiğimiz, ani değişiklikler diğer tedavi yöntemleri ile elde edilmemişse hasta cerrahi bir girişime alınır. Bel ağrılarının tedavisi ancak çok ayrıntılı bir değerlendirme ve geniş bir zamana yayılan tedavi ile mümkündür.

Yüzde 5'ine neşter

Bel ağrıları mutlaka ameliyat gerektirir mi, diğer tedaviler ameliyatı geciktirmek için midir?

Bel ağrıları, ameliyatsız yöntemlerle de tamamen iyileşebilir. Bel ağrısı yaşayan her yüz kişiden ancak üç ya da beşine ameliyat gerekir. Bacakta ciddi his kaybı varsa ameliyat ancak o noktada düşünülmeli.

Bel ağrısı başka hangi sebeplerden olabilir?

Bel eklemlerine aşırı yüklenme, bu eklemlerde meydana gelen iltihabi değişiklikler, bel ağrısına neden olabilir. Bel bölgesindeki bağların aşırı gerilmesi de ağrı yapabilir. 

Bu durumda hasta ne yapmalıdır?

Hastanın kaslarını kuvvetlendirici egzersizler yapması gerekir. Bel egzersizlerinin ise bilinçli yapılması önemlidir.

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