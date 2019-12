Bel ağrılarının yüzde 90'ı ameliyatsız tedavi edilir

Bel kayması (siyatik) nedir?

Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Bel ağrısı yaşayan her yüz kişiden ancak üç ya da beşine ameliyat gerekir. Bacakta ciddi his kaybı varsa ameliyat ancak o noktada düşünülmelidir" dedi. Prof. Erdine, bel ve boyun ağrılarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı:Darbe, ağır kaldırma, kaza gibi nedenlerle yastıkçıklarda meydana gelen yırtılma, omurilikten ve omurlar arasından çıkan sinirlere baskıya yol açar. Bu baskı hem belde, hem de belden çıkarak sinirin dağıldığı bölgede ağrı ve diğer belirtilere neden olur.Ağrının yanı sıra; hareket kısıtlama, tutulan tarafta karıncalanma, hassasiyet kaybı, yanma hissi gibi duygular ortaya çıkar. Sinir sıkışmasının bacağa giden siyatik sinire tutulması ise 'siyatik' adını verdiğimiz klinik duruma yol açar. Hastanın ağrısı oturup kalkarken, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken artar. Hapşırma, tıksırma, ıkınma gibi hareketlerde ağrı şiddetlenir.Bel kaymasının tedavisi ilaçlarla başlayarak, yatak istirahatı, çeşitli egzersizler, fizik tedavi yöntemleri, bele yapılan çeşitli iğneler ve cerrahi yöntemlere kadar uzanan geniş bir çerçeve içinde ele alınır. Hangi tedavinin uygulanacağı; hastalığın evresine, daha önce uygulanan tedavi yöntemlerine, hastanın genel durumuna ve geçirdiği başka hastalıklara göre değişkenlik gösterir. Bel kaymasının tedavisi bir ekip halinde değerlendirilmelidir. Hasta hangi hekime başvurursa başvursun, bel kayması; hastalığın aşamasına göre değerlendirilmelidir.Tüm konservatif yöntemler başarılı olmadığı takdirde cerrahi girişim düşünülmelidir. Cerrahi girişim bel kaymalarında iki şekilde ele alınabilir. Birincisi; ani bel kaymalarında sinirler üzerine bası belirtileri çok fazlaysa ve ani bir felç gelişme, hastayı sakat bırakma olasılığı varsa; hastanın hemen ameliyata alınması gerekir. İkincisi ise, yukarıda sözünü ettiğimiz, ani değişiklikler diğer tedavi yöntemleri ile elde edilmemişse hasta cerrahi bir girişime alınır. Bel ağrılarının tedavisi ancak çok ayrıntılı bir değerlendirme ve geniş bir zamana yayılan tedavi ile mümkündür.Bel ağrıları, ameliyatsız yöntemlerle de tamamen iyileşebilir. Bel ağrısı yaşayan her yüz kişiden ancak üç ya da beşine ameliyat gerekir. Bacakta ciddi his kaybı varsa ameliyat ancak o noktada düşünülmeli.Bel eklemlerine aşırı yüklenme, bu eklemlerde meydana gelen iltihabi değişiklikler, bel ağrısına neden olabilir. Bel bölgesindeki bağların aşırı gerilmesi de ağrı yapabilir.Hastanın kaslarını kuvvetlendirici egzersizler yapması gerekir. Bel egzersizlerinin ise bilinçli yapılması önemlidir.