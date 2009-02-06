Bel ağrıları hayatınızı olumsuz etkilemesin

Çoğu zaman üstünde bile durulmayan bel ağrılarının günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Uzmanlar, bel ağrılarının dikkate alınması gerektiğini ve hekimden başka kişilerin tavsiyelerine uymanın yanlış olacağını söylüyor.



Özel Hayat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Akupunkturist Dr. Zeynep Kalaycı Sağırkaya Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, günlük hayatta yapılan sıradan hareketlerin ardından bel ağrılarının ortaya çıkabileceğini, bunun da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini kaydetti. Sağırkaya, tıp dışı tedavilerden de kaçınmak gerektiğini vurguladı.



Bel ağrılarının özellikle çalışanların günlük hayatlarını daha çok etkilediğini ifade eden Dr. Zeynep Sağırkaya, "Bel ağrıları yüzünden hepimiz oldukça sıkıntılı günler yaşarız. Denenip memnun kalınmış tedavi yöntemlerinin önerildiği de çok olur. Bunlardan bir kısmını biliriz, ancak önemli bir bölümünde de tıp dışı tedavi yöntemlerinin tercih edildiğini görürüz. Birine iyi gelen yöntemin, diğerinde beklenen sonucu vermediği ya da ağrılarını artırdığı durumda da yeni arayışlara girildiğine şahit oluruz. Falanca ilacı al, şu kadar gün yatakta yat, geçmezse fizik tedavi ol, o da olmazsa ameliyat gibi yaklaşımlar hastaları endişelendirmekte ve alternatif tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir. Bu yüzden bel ağrısı ciddiyetle ele alınmalı, bel ağrılı hastaya yaklaşım da özel bir çaba gerektirmelidir." dedi.



Bel ağrısının bilindiği gibi, bir hastalık değil hastalık belirtisi olduğunun altını çizen Sağırkaya, bel ağrısının, kas-iskelet sisteminde fonksiyon bozukluğu oluşturan ve oldukça sık karşılaşılan bir sorun olduğunun altını çizdi. Toplumun yüzde 80'inin yaşamının herhangi bir döneminde bel ağrısından şikâyetçi olduğunun bilindiğine dikkat çeken Dr. Sağırkaya şöyle devam etti:



"Bel ağrısı bir hastalık değil, bir belirtidir. Bel ağrıları çalışan kesimi ileri derecede etkilemekte, gelişmiş ülkelerde ve dünyada ücret, iş gücü kaybı ve tedavi maliyeti gittikçe artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bel ağrıları ile ilgili durumlarda tedavinin ilki istirahat olarak biliniyor.



Bel ağrısı, her an, herkeste baş gösterebilir. Bir sabah aniden yataktan kalktığınızda ya da çorabınızı giymek üzere eğildiğinizde de şiddetli bir ağrıdan yakınabilirsiniz. Daha önce önemli bir bel probleminiz olmadıysa bu ağrıyı anlamakta zorluk çekersiniz. Bel ağrısı, bazen aniden başlamayabilir de. Yavaş yavaş şiddetlenerek artabilir ağrı. Hatta bir bacağınıza yayıldı, beraberinde de uyuşma ve karıncalanmayı getirdi. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey, doktorunuza başvurmak olmalı. Bu şekilde ağrının kaynağını öğrenebilir, en etkin ve kısa sürede sizi günlük yaşama döndürecek tedavi yöntemini kavrayabilir, tekrar bu ağrıyla yüz yüze gelmemek için neler yapmanız gerektiğini bilebilirsiniz."



Toplumda bel ağrısına rastlama oranı oldukça sık olduğunu, bunun için de risk oluşturacak durumları yakından tanımak gerektiğini dile getiren Sağırkaya, risk faktörlerini de açıkladı.



Bel ağrılarını tetikleyen etkenler



Ağır kaldırma; Kaldırılan cismin ağırlığı ve işlemin tekrarına bağlı olarak risk artırıyor. Sarsıntı-titreşim; Kamyon, otobüs, minibüs, taksi, iş makinesi gibi taşıtları sürekli kullanarak sarsıntıya maruz kalmak.



Bazı sporlar; Jimnastik, futbol, güreş ve kürek gibi sporlarla uğraşmak

Kişisel risk faktörleri ise şunlar: "30 yaşın üzerinde olmak, bedensel olarak zorlayıcı işlerde çalışmak, kötü ve uzun süre oturma alışkanlığına sahip olmak, uzun süre öne eğik pozisyonda ders çalışmak, uygun olmayan sıra ve sandalyelerde oturmak, gebe olmak, sigara içmek.



Bel ağrısının 100'e yakın sebebi var



100'e yakın sebebi olan bel ağrılarının kısaca 2 gruba ayrıldığını söyleyen Dr. Sağırkaya, bunların istirahatle azalan, hareketle artan bel ağrıları (bel fıtığı, kireçlenme, omur kaymaları, omur eğrilikleri, kas ağrıları) olduğunu belirtti.



Bel ağrılarına yol açan sebepler uzman hekim tarafından teşhis edildikten sonra uygun tedavi ile programlandığını dile getiren Dr Sağırkaya tedavi çeşitlerini de; 'ilaç tedavisi, istirahat, korse uygulaması, fizik tedavi yöntemleri ve cerrahi yaklaşım' olarak sıraladı.

