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Spor

BEKO BASKETBOL LİGİ'NİN YAYIN HAKKI SPORMAX'TE İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 22:59

-BEKO BASKETBOL LİGİ'NİN YAYIN HAKKI SPORMAX'TE İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonun başlangıcı öncesi yayıncı kuruluş olarak Digitürk plaformunda yer alan Spormax kanalıyla anlaşmaya varıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen Beko Basketbol Ligi Lig Kurulu Toplantısı'nda, Digiturk platformundaki Spormax kanalı ile son 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllığına yayın anlaşması yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Kulüplerin federasyona verdiği yetki doğrultusunda yürütülen görüşmeler neticesinde, Spormax kanalının, Beko Basketbol Ligi'nin 4 yıllık yayın hakkı için toplam 27 milyon dolarlık bedel ödemesinin kulüpler tarafından olumlu karşılanarak, anlaşmanın kabulünün kararlaştırıldığı aktarıldı.. Beko Basketbol Ligi 2010-2011 sezonu maçlarının canlı yayınları, yarın oynanacak saat 15.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Efes Pilsen–Antalya Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasıyla başlayacak.

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