-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Basketbol Federasyonu Ligler Direktörülüğü, Beko Basketbol Ligi'nde 11. hafta oynanacak 2 maçın programında değişiklik yaptı. Beko Basketbol Ligi'nde, daha önce 25 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'de oynanacağı açıklanan Beşiktaş Cola Turka-Pınar Karşıyaka maçı, her iki kulübün de onayı alınarak 26 Aralık Pazar günü saat 15.00'e alındı. 11. haftada 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Bornova Belediye-Efes Pilsen maçının da saatinde değişikliğe gidildi. Ligler direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu maçın başlama saatinin 15.00 olarak değiştirildiği belirtilirken, daha önce canlı yayını olmayan maçın, Spormax ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.