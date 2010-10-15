-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonu yarın yapılacak maçlarla başlıyor. Lig yarın yapılacak 4 karşılaşma ile başlarken, 17 Ekim Pazar günü 3 maç oynanacak ve 19 Ekim Salı günü yapılacak 1 maç ile ilk hafta maçları tamamlanacak. Beko Basketbol Ligi'nde 30 hafta sürecek normal sezon yarın başlayıp, 8 Mayıs 2011'de sona ererken, play-off serisi ise 14 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında oynanacak. Ligde yıldız oyuncuların bir araya geldiği Beko All Star organizasyonu ise 29-30 Ocak 2011 haftasında gerçekleştirilecek. -DERBİ MAÇLAR- Beko Basketbol Ligi'nde ilk derbi maçı 6. haftada Beşiktaş Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker arasında yapılacak. Ligin 12. haftasında ise Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker derbisi oynanacak. İki zorlu maçın yapılacağı ligin 13. haftasında ise Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown karşılaşırken, geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Ülker ile play-off finalisti Efes Pilsen de aynı hafta karşı karşıya gelecek. -İLK HAFTA PROGRAMI- Ligde sezonun ilk hafta programı şöyle: Yarın: 16.30 Bornova Belediyesi-Medical Park Trabzonspor (Halkapınar) 17.00 Efes Pilsen-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Sinan Erdem) 17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (Bursa Atatürk) 18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Olin Edirne Basket (Edip Buran) 17 Ekim Pazar: 14.00 Galatasaray Cafe Crown-Erdemir (Abdi İpekçi) 16.00 Aliağa Petkim-OYAK Renault (ENKA) 16.00 Banvit-Fenerbahçe Ülker (Banvit Kara Ali Acar) 19 Ekim Salı: 18.30 Türk Telekom-Beşiktaş Cola Turka (Ankara Atatürk)