-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE İLK HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 1. hafta maçlarının programı şöyle: 16 Ekim Cumartesi: 16.30 Bornova-Medical Park Trabzonspor (Halkapınar) 17.00 Efes Pilsen-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Sinan Erdem) 17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (Bursa Atatürk) 18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Olin Edirne Basket (Edip Buran) 17 Ekim Pazar: 14.00 Galatasaray Cafe Crown-Erdemir (Abdi İpekçi) 16.00 Aliağa Petkim-OYAK Renault (ENKA) 16.00 Banvit-Fenerbahçe Ülker (Banvit Kara Ali Acar) 18.30 Türk Telekom-Beşiktaş Cola Turka (Ankara Atatürk)