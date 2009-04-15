Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçları

Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçlarının programı açıklandı.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka derbisine de 18 Nisan Cumartesi günü sahne olacak 27. haftanın maç programı şöyle:



17 Nisan Cuma:



18.00 Darüşşafaka Cooper Tires–Efes Pilsen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Fenerbahçe Ülker (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



18 Nisan Cumartesi:



15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–Türk Telekom (AntalyaAtatürk)



16.00 Pınar Karşıyaka–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka)



19.00 Galatasaray Cafe Crown–Beşiktaş Cola Turka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



19 Nisan Pazar:



16.00 Casa TED Ankara Kolejliler–Kepez Belediyesi (TOBB)



16.00 Banvit–Aliağa Petkim (Banvit Kara Ali Acar)



16.00 Erdemir–OYAK Renault (Erdemir)

