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Spor

Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçları

15 Nisan 2009 18:14

Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçlarının programı açıklandı.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka derbisine de 18 Nisan Cumartesi günü sahne olacak 27. haftanın maç programı şöyle:

17 Nisan Cuma:

18.00 Darüşşafaka Cooper Tires–Efes Pilsen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Fenerbahçe Ülker (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

18 Nisan Cumartesi:

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–Türk Telekom (AntalyaAtatürk)

16.00 Pınar Karşıyaka–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka)

19.00 Galatasaray Cafe Crown–Beşiktaş Cola Turka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19 Nisan Pazar:

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler–Kepez Belediyesi (TOBB)

16.00 Banvit–Aliağa Petkim (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Erdemir–OYAK Renault (Erdemir)

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