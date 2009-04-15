Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçları

Beko Basketbol Ligi'nde 27. hafta maçlarının programı açıklandı.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka derbisine de 18 Nisan Cumartesi günü sahne olacak 27. haftanın maç programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
18.00 Darüşşafaka Cooper Tires–Efes Pilsen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Fenerbahçe Ülker (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
18 Nisan Cumartesi:
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–Türk Telekom (AntalyaAtatürk)
16.00 Pınar Karşıyaka–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka)
19.00 Galatasaray Cafe Crown–Beşiktaş Cola Turka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
19 Nisan Pazar:
16.00 Casa TED Ankara Kolejliler–Kepez Belediyesi (TOBB)
16.00 Banvit–Aliağa Petkim (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Erdemir–OYAK Renault (Erdemir)