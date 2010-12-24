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Spor

BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE 11. HAFTA MAÇLARI İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 12:35

-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE 11. HAFTA MAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Karşılaşmaların programı şöyle: Bugün: 19.00 OYAK Renault–Galatasaray Cafe Crown (Bursa Atatürk) Yarın: 15.00 Bornova Belediyesi–Efes Pilsen (Halkapınar) 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Medical Park Trabzonspor (Antalya Atatürk) 17.00 Olin Edirne–Erdemir (Mimar Sinan) 19.00 Fenerbahçe Ülker–TOFAŞ (Sinan Erdem) 26 Aralık Pazar: 15.00 Beşiktaş Cola Turka–Pınar Karşıyaka (BJK Cola Turka) 16.00 Aliağa Petkim–Mersin Büyükşehir Belediyesi (ENKA) 16.00 Banvit–Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)

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