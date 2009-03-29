Beklentimiz olan oyuncular kötüydü

Sergen Yalçın, İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi. Sergen, "Bizi sonuca götürecek, maçı lehimize çevirecek oyuncular maalesef iyi oynamadılar." dedi.



İspanya-Türkiye maçını değerlendiren NTV Spor yorumcusu Sergen, maçtan önce defansımızdan korktuğunu, stoperlerimizin büyük sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğünü söylerken, bunların dışında beklentimizin olduğu oyuncuların kötü oynadığını söyledi.



David Villa maçta hiçbir şey yapamadığını söyleyen Sergen, "Not vermeye kalksak 1 bile vermezdim Villa’ya, yani o kadar kötü oynadı. Torres de çok etkili değildi. Beklenti içinde olduğumuz oyuncular bunlara karşılık veremedi. Kanatlarda Arda olsun, Tuncay olsun etkili olamadı ama korktuğumuz oyuncular çok iyi oynadı. Bizi sonuca götürecek, maçı lehimize çevirecek oyuncular maalesef iyi oynamadılar." şeklinde konuştu.



“Biz ofansif takım kurup defans yaptık.” Diyen Sergen, "Ben en çok Aurelio’yu beğendim, iki stoperimiz çok iyi oynadı, Semih iyi oynadı ama diğer oyuncularımız vasatın üzerine çıkamadı." diye konuştu.





Oyuncu değişikliğinde Semih’in yerine Nihat’ın çıkması gerektiğini söyleyen Sergen, "Çünkü Semih ilk bölümde çok iyi oynadı. Nihat hava hakimiyeti hiç yok, top tutma yok. Son dönemlerde oynamadığı için biraz eksikti." dedi.



"İSPANYA MAÇI YÖNLENDİRDİ"



"Sahada ne yapmak istediğimizi rakibe pek gösteremedik. Arda ile Tuncay’ın yeri ters olsaydı, belki Ramos’u tutabilirdik. Ramos her pozisyonda vardı." diyen Sergen, “Bu maçtan pek bir şey anlayamadık, çünkü pozisyon yok. Zevksiz maçtı, pozisyon yoktu. Sanki öylesine oynanmış bir maç gibi geldi bana. Futbol vasatın üzerine çıkmadı. Çok pas yaptığı için İspanya bizi zor duruma soktu. Bu kadar genç oyuncuların bu kadar kötü duruma düşmesi iyi değil. Özellikle Emre, Tuncay, Nihat. Biz İspanya’ya hiçbir şekilde karşılık veremedik. İspanya maçı yönlendirdi. Sonuç anlamında, puan anlamında ortada hiç bir şey yok." şeklinde konuştu.



"İSTANBUL’DA AÇIK VERMEMEMİZ LAZIM"



İspanya’nın İstanbul’da rahat oynayacağını söyleyen ünlü yorumcu, "Ancak Bursa’ya, Kayseri’ye alacaksın ki fark etsin. Adamların birinci işi biz pas yapalım diyorlar. Burada kazanmak zorunda olmadığımız bir maç oynadık ve oyunun belli bir bölümünde elimizde tutabildik. İstanbul’da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olacak. İstanbul’da 1 puan bile bize yetmeyebilir. İspanya’ya karşı 3 puan için çıkarsan zorlanırsın. İstanbul’da hem oyunu tutayım, arkada tutayım dersek olmaz. Bizim takımımız iki işi bir arada yapamıyor. İstanbul’da İspanya takımına karşı açık verirsen maç çok değişik olur." ifadelerini kullandı.



