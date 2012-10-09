Beklenen sergi 'Monet'nin Bahçesi' ziyarete açıldı

Dünyaca ünlü ressamların eserlerini Türkiye’ye getiren Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM); bu kez de Marmottan Monet Müzesi’nin işbirliğiyle ünlü Fransız Ressam Claude Monet’nin tablolarını İstanbullularla buluşturdu.

Sergide, izlenimcilik akımına ismini veren Claude Monet’nin Giverny Bahçesi’ndeki evi, geç dönem bahçe manzaraları, nilüferler ve ünlü Japon köprüsü tablolarının yanı sıra, yakın arkadaşı ressam Auguste Renoir imzalı Monet ve eşi Camille’in portreleri, kişisel eşyaları ve fotoğrafları da yer alıyor. Sanatçının bahçe tutkusunu ve büyük önem verdiği aile yaşamını yansıtan sergide, Monet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan sanat yaşamında sergilediği yenilikçi yaklaşımlarla, 1940 ve 50’lerin geleneklere karşı gelen genç sanatçılarına ilham veren kimliğiyle tanıtılıyor.



Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Bu yıl SSM olarak 10. yılımızı kutluyoruz. Rembrandt ve Çağdaşları sergisiyle başladığımız 2012 yılını, Monet gibi bir başka dev sanatçıyla tamamlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Monet, dünya resmine izlenimcilik akımını kazandıran çok önemli bir sanatçı. Biz bu büyük sanatçının olgunluk dönemine uzanıyor, boyutlarıyla dikkat çeken 39 yapıtını sanatseverlere sunuyoruz. Monet’nin yaşamı boyunca aile koleksiyonuna sakladığı, hiç sergilenmemiş eserlerinin de yer alması, sergimizi daha da önemli kılıyor. Tüm sanatseverleri müzemize davet ediyoruz.” dedi.



Marmottan Monet Müzesi Küratörü Marianne Mathieu ise “Claude Monet’nin oğlu Michel Monet, ressamın Giverny’deki evinde bulunan tüm tablolarını 1966 yılında, Paris’in 16. bölgesinde müstakil bir ev olan Marmottan Monet Müzesi’ne bağışladı. Böylelikle sanatçının yüze yakın tablosuna, fotoğraflarına ve eskiz defterlerine sahip olan müze dünyadaki en büyük Monet koleksiyonuna ev sahipliği yapmaya başladı. Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen ve bu koleksiyonun neredeyse yarısını içeren Monet’nin Bahçesi isimli sergi, ressamın 39 değerli tablosunu ağırlamakta. Sergi bir yandan ressam kimliği dışında Monet’nin özel hayatını ve yakın çevresini ele alırken, diğer yandan ressamın hayatının yarısını geçirdiği Giverny’deki bahçesi üzerine yoğunlaşıyor.” dedi.



Toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul dünyaca ünlü sanatçı Monet’nin eserlerini sanatseverlerle buluşturmak mutluluk duyduklarını ifade ederek “Sabancı Holding için yarattığı ekonomik değerlerin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da katma değer yaratmak son derece önemlidir. Kuruluşumuzdan bu yana, kültür-sanat projelerini en temel sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ettik. Türk kültür hayatına yön vermek için çalıştık. Bugün de bir sanat akımının yaratıcısı olan, dünyaca ünlü ressam Monet’nin eserleri ile Türk halkını buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Onuncu yaşını kutlayan Sakıp Sabancı Müzesi’nin üstün çabalarıyla gerçekleşen bu serginin bir parçası olmak, bizim için onur verici.” diye konuştu.