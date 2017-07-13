Beklenen kız 137 yıl sonra geldi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan bir aileye 137 yıl sonra ilk kez kız bebek geldi. Dört kuşaktır aileye bir kız çocuğunun katılması bekleniyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Carolina’nın Hardeeville kentinde yaşayan Will ve Kelen Settle çifti, 25 Haziran’da kızları Carter Louise Settle’ı kucağına alınca gazetelere, televizyonlara haber oldular. Çünkü birkaç kuşaktır bu kentte yaşayan Settle sülalesi tam 137 yıldır bir kız bebek bekliyordu. Will, Carter Louise’in dört kuşak sonra Settle Ailesi’nde doğan ilk kız bebek olduğunu duyurdu.

Çift, bebekleriyle hastaneden ayrılınca yolda iş arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı. Bluffton ve Savannah otobanı arasında Carter’ın dev fotoğrafının olduğu “Hoş geldin” bilbordunu görünce büyük mutluluk yaşadılar. Önceki evliliğinden bir erkek çocuğu olan Kelen, “Bir erkek çocuk daha bekliyordum. Kız bebek olacağını öğrenince bütün aile şoke oldu” dedi.