Beklenen açıklama geldi: Mars'ta akan su bulundu

NASA'nın "Mars'ın gizemi çözüldü mü" tweet'inin ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklama geldi. Bilim insanları, Mars'ta sıcak aylarda akan tuzlu su bulunduğuna dair çok güçlü kanıtlara ulaşıldığını açıkladı.

Associated Press'in haberine göre, Kızıl Gezegen'de sıcak aylarda görülen ancak yılın geri kalan bölümünde kaybolan siyah çizgilerin, periyodik olarak akan tuzlu suların sonucunda oluştuğu ortaya çıktı. Araştırmacıların analiz ettiği bilgiler, NASA'nın Mars Keşif Uydusu tarafından aktarılmıştı.

NASA'nın resmi Twitter hesabından dün atılan "Mars'ın gizemi çözüldü mü?" tweet'inin ardından gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrilmişti. NASA, Kızıl Gezegen'e dair 'büyük bir bilimsel bulgunun' açıklanacağını duyurmuştu.

"İnsanların hayatını sürdürebilmesi için büyük bir bulgu"

Geçmişte NASA'nın Mars programının başında bulunan Doug McCuistion, "Yeraltında kolayca erişilebilen ve serbestçe akabilen sıvı halde su bulduklarını açıklayacaklarsa, ki bu yıllardır duyduğumuz teorilerden biridir; bu Mars'taki yaşam potansiyeli ve insanların hayatını sürdürebilmesi için büyük bir bulgu olacak" demişti.

Boston Herald'a konuşan McCuistion, "Bu, hem Mars'ta yaşam bulunması hem de insanların bu gezegene gitme sürecini hızlandırması açısından oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte bir gelişme olabilir" diye eklemişti.

Donmuş halde bulunmuştu

Mars yüzeyinde suyun donmuş halde bulunduğu uzun süredir bilinen bir gerçek. Ancak gezegende sıvı halde su olup olmadığı yıllardır sorgulanan bir konu. 2015'in ilk aylarında NASA'nın Mars yüzeyindeki aracı Curiosity, gezegenin yüzeyinde bir tür tuz molekülü olan kalsiyum perklorat bulmuştu. Bu bulgu, Mars yüzeyine yakın yeraltı su kaynakları olabileceği fikrini destekler nitelikteydi.

NASA'dan Mart ayında yapılan açıklamada ise Mars'ta bir dönem Kızıl Gezegen'in yüzeyinin beşte birini kaplayan bir okyanus olduğunu ve bu okyanusun yer yer kilometrelerce derinliğe ulaştığına dair kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

Gezegende sıvı halde su bulunması halinde, Mars'ta yaşamın idame ettirilebileceği yönünde önemli bir adım atılmış olacağı ifade ediliyor.