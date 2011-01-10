Bekleme salonunda kalp krizi geçirdi

T24- Adana Kardiyoloji Merkezi'ne doktorun "anjio" önerisini kabul etmeyen İclal Yılmaz'ın bekleme salonunda aniden fenalaştı ve kalbi durdu. Kriz anı güvenlik kamerasınca görüntülenen kadın, doktorun kalp masajıyla hayata döndükten sonra hastanede yapılan anjio ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.









Evinde otururken gece yarısı başlayan göğüs ağrıları nedeniyle sabah saatlerinde oğlu ve torunuyla birlikte Adana Kardiyoloji Merkezi'ne giden İclal Yılmaz (61), kardiyoloji uzmanı Dr. Hasan Boğa tarafından muayene edildi.

Boğa, hastanın kalp damarlarında tıkanma olduğunu ve anjio yapılması önerisinde bulununca hasta İclal Yılmaz, bunu kabul etmedi. Ancak doktor Boğa, anjio önerisinde ısrar ederek, "Siz bekleme salonuna geçip biraz düşünün. Bu arada yakınlarınızla da görüşün" dedi.

Bunun üzerine bekleme salonuna geçen Yılmaz, bir süre oğlu ile görüştü. Bu sırada aniden göğüs ağrısı ve ardından başlayan terleme nedeniyle ceketini ve kaşkolunu çıkaran kadın, baygınlık geçirince salondaki hemşirelerden birisi tansiyonunu ölçtü. Bu sırada nabzı ölçülmeyen kadın, bu kez oğlu ve görevlilerin yardımıyla doktorun odasına götürülürken, kapının önünde yere düştü.

Boğa, kapının önünde müdahale ettiği kadına kalp masaj yaparken, ayaklarını da yukarı doğru kaldırarak krizi atlatmasını sağladı. Hemşireler tarafından damar yolu açılan kadın gözlerini açınca, 20 metre mesafede bulunan Özel Adana Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada Dr. Hasan Boğa tarafından anjiosu yapılarak tedavisi gerçekleştirilen kadın, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Bu arada Yılmaz'ın fenalaşması ve görevliler tarafından müdahale edilme anı hastanedeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Taburcu olduktan sonra "hayatımı borçluyum" dediği Dr. Hasan Boğa'ya, görev yaptığı hastaneye giderek teşekkür eden Yılmaz, "Doktor beni anjio olma konusunda ikna etmeye çalıştı ancak ben kabul etmedim. Salonda, doktora bu kararımdaki ısrarımı bildirmek için beklerken göğsümün sıkıştığını, terlediğimi ve ceketim ile kaşkolumu üzerimden attığımı hatırlıyorum, ondan sonrasında adeta film koptu" dedi.



Kalp krizinde saniyelerin önemi



Dr. Hasan Boğa, kalp krizinde saniyelerin bile hayati öneminin olduğunu belirterek, "Ancak, nedense insanlarımız ciddi rahatsızlıklar duymadan doktora başvurmuyor" dedi.

Bu vakada olduğu gibi hastaların çoğunlukla anjio olmak bile istemediklerini belirten Boğa, "Oysa, anjio bir teşhis yöntemidir ve 12 dakika süren bu işlemde, hastanın damarları rahatlıkla incelenerek, tıkalı bölüm tespit edilebilmekte ve buna göre tedavi uygulanmaktadır" diye konuştu.

Boğa, göğüs ağrısı, çabuk yorulma, nefes darlığı ve terleme şikayetleri olanların kalp hastalıkları uzmanına görünmekte geç kalmaması uyarısında bulunarak, özellikle diyabeti olan, hipertansiyonu bulunan, sigara kullanan, kolesterol yüksekliği olan, ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü bulunanların ve hareketsiz yaşam tarzı olanların ciddi risk altında olabileceğini söyledi.

Hasta İclal Yılmaz'ın en büyük şansının krizin doktorun kapısında ve tam teşekküllü hastaneye 20 metre mesafede bulunması olduğunu ifade eden Dr. Hasan Boğa, şöyle devam etti:

"Hastaya anjio konusunda ısrarlı davranmayıp, bekleme salonunda düşünmesini önermeseydim, hasta merkezden ayrılacak ve kriz sokakta ya da otobüste yaşanabilecekti. Bu durumda, hastayı kurtarma şansı da olmayabilirdi. Böyle bir olayı hiçbir hastalarımızın yaşamasını istemeyiz."