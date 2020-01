-Bekir'in durumu yarın netlik kazanacak İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Fenerbahçe'de yardımcı antrenör İsmail Kartal, Galatasaray ile yapacakları derbi karşılaşması öncesinde antrenmanda sakatlanan savunma oyuncuları Bekir İrtegün'ün durumunun yarın yapılacak test sonucunda netlik kazanacağını bildirdi. İsmail Kartal, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesinde yaptıkları son antrenmanda takımın hırslı olduğunu ve artık maç saatini beklediklerini dile getirdi. Yarın forma giyemeyecek oyuncular konusunda bilgi veren Kartal, ''Takımda Sezer Öztürk sakat olduğu için ve 'son yaşanan olaylar' nedeniyle kadromuzda olmayacak. Mehmet Topuz da birkaç haftadır sakatlığı var ve büyük ihtimalle kadromuzda yok. Bekir İrtegün'e yarın test yapılacak. Oynayabilir ama oynayamama durumu da söz konusu. Son kararı doktorumuz ve Aykut Kocaman verecek'' ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, yarın güzel bir karşılaşma olmasını istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Son günlerde yaşanan futbolun dışındaki gelişmeleri, konuşulanları bir kenara bırakıp, futbolu en güzel şekilde kendi adımıza orada temsil ederek, kazançlı şekilde evimize dönmek istiyoruz. Galatasaray bizim ezelden beridir rakibimiz. Ne onlarsız ne bizsiz olmaz bu lig. Ligin en büyük renkli siması iki takımı. Dünyada sayılı derbilerden birisi. Bizi uzun zamandır yenememeleri nedeniyle Galatasaray'ın bize karşı hırsları var. Galatasaray ilk 15-20 dakika rakibe baskı yaparak, seyircinin de desteğini alıp sonuca gitmeye çalışıyor. Baskının üzerinden gelebilecek oyunculara sahibiz. Bu baskı kalktıktan sonra oyun normal halini alacaktır.'' Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının unutulmaz maçlar olduğunu ifade eden Kartal, 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda Çek takımı Sigma Olomouc'a karşı uğradıkları 7-1'lik yenilginin ardından kazandıkları Galatasaray maçını hatırlatarak, ''Herkes bize 'fark yer' diyordu. O gün, Aykut Kocaman'ın müthiş golüyle her şey unutulmuştu. Bugün her şey unutulacak gibi bir durumumuz yok. Şu an lideriyiz ligin, şampiyon takımıyız. Yola emin adımlarla devam edebilmemiz için bazı oyuncularımız için bu tip maçlar şanstır. Onlarında bunu en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum'' dedi. Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür eden Kartal, ''Futbolculuk hayatımda da camiamızın, kulübümüzün büyüklüğünü biliyordum ama bu yıl gördüklerim ve yaşadıklarımdan sonra, çok büyük camianın içinde takımıma ve kulübüme hizmet ettiğimin daha çok farkına vardım. Bu camiamla, taraftarımızla gurur duyuyorum. Biz onların verdiği destekle ayaktayız, o moralle ve güçle maçlara çıkıyoruz, oyuncularımızı hazırlıyoruz. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Yardımcı Antrenör Fahrudin Ömeroviç ise karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünün çok önemli olacağını kaydederek, ''Kazanmak için ilk 20 dakika bizim için çok önemli olacak. Baskıyı iyi şekilde atlatırsak, zannediyorum ilerideki dakikalarda oyun daha da sakinleşir o zaman kalite olarak biraz daha girecek. O konuda kendi oyuncularımıza güveniyoruz ve bu maçı da kazanırız'' diye konuştu.