-BEKİR OZAN HAS GAZİANTEPSPOR'DA GAZİANTEP (A.A) - 15.06.2011 - Gaziantepspor, Bursaspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Bekir Ozan Has ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bursaspor yönetiminin kendisine haber vermeden sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu uzattığı Bekir Ozan Has, Gaziantepspor ile anlaştı. Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın ısrarla takımda görmek istediği Bekir Ozan'ın, görüşmeler sonrası kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya vardığı, bu futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Bursaspor ile 109 resmi maça çıkan Bekir Ozan Has, yeşil-beyazlı formayla 3 gol kaydetti. Bu sezon ise 25 maçta 1 gol atan deneyimli futbolcu, özellikle ligin son haftalarında ilk 11'de yer bulmuştu. Gaziantepspor, daha önce de Almanya'nın Mönchengladbach takımından Taşkın Çalış ve Avusturya'nın Rapid Wien takımından milli futbolcu Yasin Pehlivan'ı ile 5 yıllığına renklerine bağlamıştı. Bu sezon UEFA kupasına katılacak Gaziantepspor, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transferde de takımda kalması istenen futbolcuların sözleşmelerini uzatmıştı. Kırmız-siyahlı takımın kalesini başarıyla koruyan Karcemarskas ile 2014–2015 sezonunun sonuna kadar anlaşma yapıldı. Uzun yıllardan beri Gaziantepspor'da görev yapan sol kanadın vazgeçilmezi Brezilyalı İvan De Souza'nın, gelecek sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Gaziantepspor'a bu sezonun başında gelen ve oynadığı futbolla büyük kulüplerin transfer listesine giren Kamerunlu Dany Nounke ile de 3 yıllık sözleşme yapıldı.