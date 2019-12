-BEKİR İRTEGÜN: ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, üstüne düşenleri fazlasıyla yaptığını dile getirerek, ''Oynatıp oynatmamak hocamın kararıdır'' dedi. FBTV'de yayınlanan ''Günün Röportajı'' programına konuk olan Bekir, görev verildiği her mevkide elinden geleni yapacağını ifade ederek, ''Tabii ki her oyuncu gibi buraya gelirken birçok heyecanı da barındırarak geldim. Üzüldüğümüz zamanlar oluyor. Bu forma sayesinde sayısız mutluluk yaşadım. Bazen sonuca ulaşamayarak üzüldüğümüz anlar da oldu. Zaman alma konusunda sıkıntılarım oldu. Oynadığım mevki genelde sağ bek oldu ki ben eski takımımda ve milli takımlarda da yıllarca stoper olarak görev aldım. Fakat bu formayla nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yaparım. Kendimi iyi hissediyorum, idmanlarda iyi çalışıyorum'' diye konuştu. -''OYNAYAMAYINCA ÜZÜLÜYORUM''- Sınırlı sürede görev alabilen bir futbolcu olarak antrenmanları daha verimli geçirmeye çalıştığını dile getiren Bekir İrtegün, şunları söyledi: ''Oynamayan futbolcunun işi her zaman daha zordur ve tabii ki ben de zor dönemler geçiriyorum. Bazen üzüldüğüm anlar, hatalar yaptığım durumlar olabiliyor. Ancak bunları sahada yansıtmamaya, çabuk atlatmaya çalışıyorum. Ben işime çok ciddi bakıyorum. Yeteri kadar antrenman yapmayınca çok üzülüyorum. Üstüme düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum ve bu şekilde çok mutlu oluyorum. Oynatıp oynatmamak hocamın kararıdır. Ancak oynamayınca üzüldüğüm bir gerçek. Büyük takım oyuncusu olmak için iyi oynamanın yanı sıra, kafa yapının da üst düzeyde olması gerekiyor.'' Teknik Direktör Aykut Kocaman ile çalışmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu anlatan Bekir, ''Biliyorum ki kendimi kötü hissettiğim her an hocamın kapısını çalıp içeri girebilirim. Oynamasak bile hocamızın bize olan yakınlığını, güler yüzünü, sevgisini hissedebiliyoruz. Bunlar bir futbolcu için takım için çok önemli şeylerdir. Geçen seneki oyun tarzımızla bu seneki oyun tarzımız çok farklı ve buna alışmak zaman gerektirdi. Değişimler süre alır bir de 25 kişilik bir takımın değişime adapte olması daha da zordur. Son 2-3 haftadır çıkışımız gayet net görülebiliyor ve bunlar gelecek maçlar adına da oldukça olumlu. Her şey geçen seneye oranla çok farklı'' ifadelerini kullandı. -''GÖZE HOŞ GELEN BİR FUTBOL SERGİLİYORUZ''- Göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını söyleyen Bekir İrtegün, ''Fenerbahçe'nin ligde 20 gol atarak en çok gol atan, 10 gol yiyerek de en çok gol yiyen takımların arasında olduğunu görüyoruz. Yediğimiz 10 golle orta sıralardayız ancak Fenerbahçe gibi bir takıma göre yüksek bir oran. Fenerbahçe olarak bakınca bizim çok daha az gol yememiz gerekiyordu. Ancak biz bu sezon tam anlamıyla kabuk değiştiriyoruz. Geçen sezon kapanan bir takımken şimdi ise göze hoş gelen bir futbol sergiliyoruz. Geçen seneye göre daha çok hücum yapıyoruz ve transferlerimiz de bunu gösteriyor'' diye konuştu.