Bekir İrtegün krizi büyüyor!

Gaziantepspor, Bekir İrtegün’ün Fenerbahçe’ye transferi, iki kulübün bonservis bedelinde anlaşamaması üzerine sonuçsuz kaldı; ancak tartışmaları sürüyor.



Gaziantepsor Başkanı İbrahim Kızıl, Bekir İrtegün'ü sözleşme süresinin dolacağı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrolarına katacaklarını açıklayan Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir'e sert tepki gösterdi.



Kızıl,"Bekir'in hangi kulübe gideceğine kulüp başkanı olarak ben karar veririm, Fenerbahçe yönetimi değil. Bekir'i Galatasaray'a, Beşiktaş'a bedava gönderirim, Fenerbahçe'ye vermem. Gerekirse 500 bin doları da Mehmetçik Vakfı'na, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlarım" diyerek tepkisini dile getirdi.



Fenerbahçe cephesi: Kınıyoruz



Fenerbahçe cephesi de Gaziantepspor başkanına benzer üslupla cevap verdi.

"Kınıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sayın Kızıl, yaptığı açıklamasında "ben bir ticarethane işletiyorum" diyerek kendisinin spor adamlığından uzak ve nasıl bir anlayışta olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Oysa ki Sayın Kızıl ne Gaziantepspor Kulübü'nün ne de Bekir İrtegün'ün sahibidir. Bu itibarla köle ticareti zihniyeti ile bir futbolcuyu onun rızası dışında bir başka kulübe satma gibi bir hakkı ve yetkisi olmadığı gibi Gaziantepspor Kulübü adına belli bir ekonomik değeri olan söz konusu transferi de bedelsiz olarak yapamaz. Üzülerek görüyoruz ki Gaziantepspor'un efsane başkanı Sayın Celal Doğan'dan başkanlık bayrağını devir alan Sayın Kızıl, kısa sürede Gaziantepspor'un uzun yıllar ve büyük emekler ile yarattığı saygın duruşu ayaklar altına almış ve bu anlamda kulübünü geriye götürmüş ve götürmektedir” ifadelerine yer verildi.



‘Haddini aşan bir açıklama’



Gaziantepspor Başkanı, bu sert açıklamayı NTV Spor canlı yayınında değerlendirdi. Kızıl, açıklamasının yanlış anlaşıldığını, Fenerbahçe'nin tepkisi de "haddini aşan bir açıklama" olarak niteledi.



Kızıl, "Bu açıklamayı yapanları hadlerini aşan bir açıklama yapmışlar. Kimse Gaziantepspor'un, Fenerbahçe'nin sahibi değil. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin sahibi değil. Bugün varız, yarın yokuz. 2 hafta sonra Fenerbahçe ile oynayacağız, ama her gün Bekir'i arayarak kafasını karıştırıyorlar. Bunun neresi etik. Ben istediğim kulübe veririm dedim. Galatasaray ya da Beşiktaş demedim. Bu açıklama yanlış anlaşılmış" şeklinde konuştu.

