Bekir İrtegün: FETÖ'den gözaltına alınmadım, gönüllü ifade verdim

Eski Başakşehir ve Fenerbahçe futbolcusu Bekir İrtegün, 'FETÖ' operasyonu kapsamında tutuklandığı iddialarıyla çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, gönüllü olarak ifade vermeye gittiğini ve soruşturmanın sürmesi nedeniyle yeteri kadar bilgi veremediğini aktardı.

Bekir İrtegün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"16 yılı geride bıraktığım profesyonel futbol hayatımda, milli formayı her kademede terletmiş biri olarak, son günlerde hakkımda çıkan haber ve yorumlar nedeniyle tarif edilemez bir üzüntü ve hayalkırıklığı yaşıyorum.

Son derece hassas ve özverili olunması gereken, ülkemizin her bireyini yakından ilgilendiren bu sürece dair sessiz kalma niyetimi; gün be gün artan ve maalesef artık kabul edilemez bir ‘linç’ haline dönüşen, en önemlisi benim üzerimden ailem ile sevdiklerimin yıpratılmasından duyduğum rahatsızlık ve çaresizlik nedeniyle askıya almak durumundayım.

Öyle ki; hakkımda herhangi bir adli işlem yapılmamışken avukatım aracılığı ile müşteki sıfatıyla savcılığa müracaatım oldu. Bu müracaat üzerine ifademin alınması istendi; ben de bizzat emniyete giderek soruları samimi bir şekilde cevapladım. Daha sonra ise emniyet birimleriyle tekrar savcılığa gelerek, savcılıkta da ifade verdim. Bildiğiniz üzere ifademin ardından da serbest bırakıldım.

Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından içeriğe ilişkin bu noktada daha fazla bilgi vermem mümkün değil. Yine de ilerleyen süreçte kanunların izin verdiği ölçüde gerekli açıklamaları sizlerle paylaşırım.

Ayrıca, adımın, ülkemizin düzenini ve demokrasisini tehdit eden FETÖ terör örgütü ile anılması beni derinden yaralamıştır; biliyorum ki gerçeklerin ortaya çıkması için adli merciler üstün bir çaba sarf ediyor. Söyleyebileceklerim kısıtlı olsa da şunu gönül rahatlığıyla belirtmeliyim; ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu durumdan sonsuz rahatsızlık duyuyor ve açıkçası bunu hak etmiyorum...

Son olarak kariyerime dair de sizleri bilgilendirmek isterim. Sürecin hassasiyeti nedeniyle, devam eden sözleşmemin karşılıklı feshi ve aynı şekilde diğer kulüplerden gelen teklifleri reddederek, etik ve ilkeli davranmaya son derece özen gösterdim.

Bu noktada, hayatını futboldan kazanan biri olarak, tek isteğim, sürecin bir an önce tamamlanması ve aktif futbol hayatıma kaldığım yerden devam edebilmektir. Milli değerlerine bağlı bir ailenin evladı olarak; yaşadığım bu büyük talihsizliği geride bırakmak, futbol kariyerim boyunca olduğu gibi yine sadece saha içindeki performansımla anılmak en büyük dileğim.

Hayatımda ilk kez yaşadığım, baş etmekte zorlandığım bu süreçte, samimiyetime güvenen ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkürü borç bilirim. Ülke olarak çok hassas ve zor bir süreçten geçtiğimizin bilinciyle, kamuoyunu hiç olmaması gereken bir şekilde meşgul ettiğim için bir kez daha herkesten özür dilerim.

Saygılarımla,

Bekir İrtegün

Profesyonel Futbolcu