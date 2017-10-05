Bekir Coşkun'un sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kemoterapi işe yarıyor, hastalık geriliyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, gazeteci Bekir Coşkun'un hastalığıyla ilgili olarak Coşkun'un kendisini aradığını “Sonuç belli oldu. Hastalık yüzde 40 oranında gerilemiş. Üç hafta sonra beşinci tomografi çekilecek. Gerilemenin o zaman da süreceğine inanıyorlar…” dediğini belirtti.

Çölaşan'nın "Bu kumpasa ben nasıl düştüm!" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bekir Coşkun'dan müjdeli haber

Benim 40 yıllık arkadaşım, can dostum, oda komşum Bekir Coşkun Ankara'da rahatsızlanmıştı. Her tarafında ağrılar vardı. Gitmediği doktor kalmadı ama uzun süre çözüm bulunamadı.

En sonunda teşhis konuldu:

Akciğer kanseri.

İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne yattı. Doktoru dünya çapında bir onkoloji uzmanı olan Prof. Dr. Nil Molinas Mandel…

Ameliyata alındı, sonrasında kemoterapi tedavisi başladı.

* * *

Bekir'in durumunu burada anlatırken hastalığını yazmaya elim varmamıştı. Ama hemen her gün konuşuyor, haberlerini ondan ya da eşi Andree'den alıyordum.

Geçtiğimiz salı günü çok önemliydi. O gün dördüncü kemoterapi yapılacak, hemen ardından tomografisi çekilecekti.

Acaba hastalık ilerlemiş miydi, yoksa iyiye mi gidiyordu? Tedavi yarar sağlamış mıydı? Bunlar ortaya çıkacaktı.

* * *

Salı akşamı Bekir'i arayacağım ama elim telefona gitmiyor. Kötü bir haber almaktan korkuyorum. Saat 17 dolaylarında o beni arayıp müjdeyi verdi:

“Sonuç belli oldu. Hastalık yüzde 40 oranında gerilemiş. Nil Hoca başta olmak üzere doktorlar da çok sevindi. Üç hafta sonra beşinci tomografi çekilecek. Gerilemenin o zaman da süreceğine inanıyorlar…”

Aylardır ilk kez çok mutluydu ve ekledi:

“Bunun adı hayata yeniden dönüş.”

Sordum:

“Peki ille de çok dikkat etmen gereken neler var?”

“Üşütmeyeceksin, grip olmayacaksın. En önemlisi bunlar.”

* * *

Bekir sizlerin de sevgilisi, bunu iyi biliyorum. Gazetede son yazısı 13 Temmuz günü çıkmış, sonra zorlu tedavi süreci başlamıştı.

İnanırsınız veya inanmazsınız ama abartmıyorum. O günden bu yana binlerce kişinin yazılı ve sözlü sorularına muhatap oldum.

“Bekir Bey'in hastalığı nedir, yazmaya ne zaman başlayacak?”

Şimdi iyileşme sürecine girdi ama yazmaya ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Kendisine sormadım ama sanırım bir süre daha yazması mümkün olmayacak.

Benim sevgili Bekir'ciğime buradan bir kez daha ve sizlerin de adına özlem dolu en iyi dileklerimi iletiyorum.

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