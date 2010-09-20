Bekir Coşkun'un işine son verildi

T24 - Köşe yazarı Bekir Coşkun’un Habertürk gazetesindeki işine son verildi. “İlk bertaraf olanın kendisi olduğunu” söyleyen Coşkun, “Türkiye’de bir orman yangını var. Bu gidişle herkesi yakacak” dedi.



Edinilen bilgiye göre, köşe yazarı Bekir Coşkun ile Habertürk gazetesinin yolları ayrıldı.



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, bu sabah telefonla aradığı Bekir Coşkun’a işine son verildiğini söyledi.



Konuyla ilgili ANKA’ya konuşan Coşkun, şunları söyledi: “Altaylı, editörler ve Habertürk'ün sahibinin işime son verilmemesi konusunda son derece çaba sarfettiğini biliyorum. Ancak, baskı çok yoğundu, yapılacak bir şey yok.



İlk bertaraf olan ben oldum. Bir ormanda yangın çıkarsa, o ormanda hiçbir canlı kalmaz, bütün canlılar yanar. Türkiye'de de bir orman yangını var. Bunu hep söyledim. Bu yangın devam ediyor, bu gidişle de ormandaki yangın gibi herkesi yakacak.”



Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, geçen hafta Bekir Coşkun'un ayrılığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.



