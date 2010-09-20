T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Coşkun'un işine son verildi

Bekir Coşkun’un Habertürk gazetesindeki işine son verildi. “İlk bertaraf olanın kendisi olduğunu” söyleyen Coşkun, “Türkiye’de bir orman yangını var. Bu gidişle herk

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Köşe yazarı Bekir Coşkun’un Habertürk gazetesindeki işine son verildi. “İlk bertaraf olanın kendisi olduğunu” söyleyen Coşkun, “Türkiye’de bir orman yangını var. Bu gidişle herkesi yakacak” dedi.
 

Edinilen bilgiye göre, köşe yazarı Bekir Coşkun ile Habertürk gazetesinin yolları ayrıldı.


Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, bu sabah telefonla aradığı Bekir Coşkun’a işine son verildiğini söyledi.


Konuyla ilgili ANKA’ya konuşan Coşkun, şunları söyledi: “Altaylı, editörler ve Habertürk'ün sahibinin işime son verilmemesi konusunda son derece çaba sarfettiğini biliyorum. Ancak, baskı çok yoğundu, yapılacak bir şey yok.


İlk bertaraf olan ben oldum. Bir ormanda yangın çıkarsa, o ormanda hiçbir canlı kalmaz, bütün canlılar yanar. Türkiye'de de bir orman yangını var. Bunu hep söyledim. Bu yangın devam ediyor, bu gidişle de ormandaki yangın gibi herkesi yakacak.”


Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, geçen hafta Bekir Coşkun'un ayrılığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24