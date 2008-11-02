Bekir Coşkun'dan 'Mustafa' yorumu

'Mustafa' filmi tartışmaları sürerken, Bekir Coşkun'dan konuya ilişkin ilginç bir yazı geldi. Bakın Coşkun Atatürk ve İsmet Paşa'yı nasıl konuşturdu! İşte Coşkun'un yazısı:



Atatürk ‘Mustafa’yı görse



Diyelim ki Atatürk beyaz atının üzerinde çıkageldi, yanında İsmet Paşa, komutanları, yaverler...

Aşağıda Cumhuriyet Bayramı ve herkes "Mustafa"yı seyretmek için kuyruklarda.

Atatürk, İsmet Paşa’nın kulağına eğilerek: "Şu arkada, elinde bazuka gibi boru olan, topçu neferi midir?.."

İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, o Can Dündar, muharrir... Elindeki kamera aleti, hususiyeti sinema çeker..."

Ata: "Niye atlarımızın kıçını çekiyor?.."

İsmet Paşa: "Buna ’insani boyut belgeseli’ diyorlar..."

Ata: "İlke ve inkılaplar yönü ile de belgesel imal ederler mi bu fikriyatta olanlar?.."

İsmet Paşa: "Sponsor lazım..."

Ata: "Sponsor bir nevi milli şuur gibi bir şey midir?.."

İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, parayı veren... Parayı kim veriyorsa, şuur o cihette nüks etmektedir..."

Atatürk: "Pekiiii... Aziz milletimiz sinemaya girip, aziz askerlerimizin cephelerde elde ettikleri muazzam zaferleri vefa hissiyatları içinde mi seyretmekte?.."

İsmet Paşa: "İnsani yön belgeseli hesabıyla bakmaktadırlar, gece karanlıkta önderimiz ne yapmakta..."

Ata: "O karanlık gecelerde uykusuz kalıp bir hür vatan yaratma sancılarımın acısını anlamışlar demek ki..."

İsmet Paşa fısıldayarak: "Hayır, bir oturuşta büyük rakı içtiğiniz, gece karanlıktan korktuğunuz ima edilmekte..."

Atatürk hüzünle: "Buna asıl aydınlıktan korkan hilafetçiler sevinecekler... Onlar hâlâ dergâhlarında oturuyorlar mı İsmet?..."

İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, devletin tepesinde oturuyorlar..."

Ata: "Peki, Cumhuriyet Bayramı diye neyi kutlamaktadır bu millet..."

İsmet Paşa: "Cumhuriyetten geri kalanını..."

Atatürk, atını çevirir: "Gidelim Paşa..."



