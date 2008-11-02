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Yaşam

Bekir Coşkun'dan 'Mustafa' yorumu

'Mustafa' filmi tartışmaları sürerken, Bekir Coşkun'dan Atatürk ve İsmet Paşa'yı konuşturan bir yazı geldi.

02 Kasım 2008 02:00

'Mustafa' filmi tartışmaları sürerken, Bekir Coşkun'dan konuya ilişkin ilginç bir yazı geldi. Bakın Coşkun Atatürk ve İsmet Paşa'yı nasıl konuşturdu! İşte Coşkun'un yazısı:

Atatürk ‘Mustafa’yı görse

Diyelim ki Atatürk beyaz atının üzerinde çıkageldi, yanında İsmet Paşa, komutanları, yaverler...
Aşağıda Cumhuriyet Bayramı ve herkes "Mustafa"yı seyretmek için kuyruklarda.
Atatürk, İsmet Paşa’nın kulağına eğilerek:  "Şu arkada, elinde bazuka gibi boru olan, topçu neferi midir?.."
İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, o Can Dündar, muharrir... Elindeki kamera aleti, hususiyeti sinema çeker..."
Ata: "Niye atlarımızın kıçını çekiyor?.."
İsmet Paşa: "Buna ’insani boyut belgeseli’ diyorlar..."
Ata: "İlke ve inkılaplar yönü ile de belgesel imal ederler mi bu fikriyatta olanlar?.."
İsmet Paşa: "Sponsor lazım..."
Ata: "Sponsor bir nevi milli şuur gibi bir şey midir?.."
İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, parayı veren... Parayı kim veriyorsa, şuur o cihette nüks etmektedir..."
Atatürk: "Pekiiii... Aziz milletimiz sinemaya girip, aziz askerlerimizin cephelerde elde ettikleri muazzam zaferleri vefa hissiyatları içinde mi seyretmekte?.."
İsmet Paşa: "İnsani yön belgeseli hesabıyla bakmaktadırlar, gece karanlıkta önderimiz ne yapmakta..."
Ata: "O karanlık gecelerde uykusuz kalıp bir hür vatan yaratma sancılarımın acısını anlamışlar demek ki..."
İsmet Paşa fısıldayarak:  "Hayır, bir oturuşta büyük rakı içtiğiniz, gece karanlıktan korktuğunuz ima edilmekte..."
Atatürk hüzünle:  "Buna asıl aydınlıktan korkan hilafetçiler sevinecekler... Onlar hâlâ dergâhlarında oturuyorlar mı İsmet?..."
İsmet Paşa: "Hayır Gazi Hazretleri, devletin tepesinde oturuyorlar..."
Ata: "Peki, Cumhuriyet Bayramı diye neyi kutlamaktadır bu millet..."
İsmet Paşa: "Cumhuriyetten geri kalanını..."
Atatürk, atını çevirir: "Gidelim Paşa..."

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